Vi fulgte politiets pressekonferanse etter dødsvolden i Trondheim

Politiet ble varslet om voldshendelsen like før klokka 18 mandag. Ti minutter senere tok de seg inn i en leilighet i Trondheim sentrum, og fant to alvorlig skadde personer.

Like før klokka 21 bekreftet politiet at to personer døde av volden de ble påført. En mann ble kort tid etter pågrepet på Sentralstasjonen i Trondheim i forbindelse med hendelsen. Mannen ble skutt i beinet av politiet under pågripelsen og er sendt til St. Olavs hospital for behandling. Tilstanden for denne personen er uavklart.

- Den ene personen ble raskt erklært død på stedet. Den andre ble erklært død på sykehuset, opplyser Anders Sunde Eidem, Leder felles enhet for etterretning og etterforsking i Trøndelag politidistrikt.

- Tilstanden for den antatte gjerningsmannen er alvorlig, men stabil, sier Eidem.

Gutter i slutten av tenårene

Politiet var under pressekonferansen sparsomme med detaljer, av hensyn til etterforskningen av saken.

- Vi har sendt kriminalteknikere til begge åstedene, sier Eli Reberg Nessimo, jourhavende politijurist.

- Det er fire menn involverte, alle er i slutten av tenårene. Vi har ikke noen klar identifikasjon, men alle er av utenlandsk opprinnelse, sier Nessimo.

Spesialenheten for politisaker har kommet til Trondheim for å snakke med de involverte tjenestemennene. Eidem ønsket ikke å svare på spørsmål knyttet til at den antatte gjerningspersonen ble skutt i beinet under pågripelsen.

- Spørsmål om det må rettes til spesialenheten, sa Eidem.

Politiet opplyser at det ikke har vært søkt etter andre gjerningspersoner enn den personen som ble pågrepet på sentralstasjonen.

- Opplysninger fra en person som ble skadet i voldsepisoden gjorde at vi visste hvor den antatte gjerningspersonen befant seg, opplyser Eidem.

