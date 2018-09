- Dette kom som et utrolig stort sjokk på oss alle

Kriseteam tar kontakt med 200 personer etter at to tenåringer er drept

Saken oppdateres.

Trondheim kommune holdt tirsdag pressekonferanse om voldstragedien i Trondheim der to tenåringer er drept, en skadd, og en siktet for dobbeldrap.

- Det er utrolig trist når ungdommer som søker trygghet i trygge Trondheim, mister livet sitt her. Derfor tenker vi først og fremst på de som er mest berørt i dag, spesielt de ungdommene som føler på et tap og en stor sorg. Ungdommer som kjenner de involverte, husverter. Men også mange ansatte i Trondheim kommune er i sorg nå. Vi vil si at Trondheim tenker på dem. For Trondheim er berørt av det som har skjedd, sier ordfører Rita Ottervik i innledningen.

Deltagere på pressekonferansen var ordfører Rita Ottervik, rådmann Morten Wolden, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Camilla Trud Nereid, og enhetsleder for Omsorgsenheten, Annika Björnström.

Otttervik sier at Trondheim kommune har stor kompetanse og engasjerte og dyktige ansatte.

- Det som er nytt, er at vi har tatt imot ungdommer med uavklart status, det vil si ungdommer som ikke vet om og når de blir sendt ut, og det er klart at det krever mer av de kommunale tjenestene, sier hun.

Takker de ansatte

I går kveld og i natt ble det etablert store ressurser for å ivareta de berørte. Hun opplever at ansatte virkelig stiller opp når det er krise i byen.

- Jeg vil si et stort takk til de ansatte som stiller opp, på vegne av byens politiske ledelse, sier Ottervik.

- I tillegg til å ha stor kompetanse, har de ansatte stor omsorg og kjærlighet for de flyktningene som ikke har noen andre pårørende enn hverandre, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Camilla Trud Nereid.

Visste ikke om han fikk bli i Norge

- Gruppen som ikke vet om de får bli, er en særlig sårbar gruppe. Den siktede gjerningsmannen tilhører den gruppen, sier Nereid.

Enhetsleder for Omsorgsenheten, Annika Björnström, forteller at det er opprettet et pårørendesenter og en pårørendetelefon.

- Mange av våre enslige mindreårige er både 18, 19, og 20 år, opplyser Annika Björnström. Hun sier at en hel gruppe er rammet av tragedien, og at det viktigste nå er å ivareta dem.

- Ungdommene skal sikres tett oppfølging ikke bare i disse dager, men også i tiden som kommer, sier hun.

- Mange vil stille opp

- Dette er en situasjon og en tragedie som både berører Trondheim kommune, Melhus kommune og hele Trøndelag. Jeg har igjen opplevd at befolkningen i Trondheim har mobilisert og vist varme og omtanke, og stilt seg til disposisjon. Jeg har i det siste døgnet fått henvendelse fra mange som vil stille opp, sier rådmann Morten Wolden.

Han berømmer innsatsen fra de ansatte da hendelsen skjedde og etterpå.

- En prioritert oppgave er å ta seg av de berørte og de ansatte, sier han.

- Skal se på tiltakene

Etterpå ble det åpnet for spørsmål fra mediene.

- Hvordan bor de enslige mindreårige?

- Noen bor i barnevernsinstitusjon, noen i fosterhjem, noen i husverttiltak, noen i bofellesskap og noen i hybel, svarer Annika Björnström.

- Er det et godt nok tiltak å bo i hybel?

- Det er lett å stille spørsmål om dette i ettertid. Vi skal stille det spørsmålet og se på om tiltakene er gode nok, svarer Björnström til Adresseavisen.

- Hvilke akutte sikkerhetstiltak gjør dere nå?

- I samarbeid med politiet ser vi på hva som skjer i gruppen, spesielt den afghanske gruppen som er hardt rammet. Vi vilvøre tett på alle tiltakene for å finne ut hvor behovet er størst. Krisen er ikke over om noen få dager, sier enhetslederen.

Hun sier at alle enslige mindreårige flyktninger får oppfølging daglig, og besøket før voldshendelsen var et rutinebesøk.

Den siktede kom til Norge i 2015, og kom til Trondheim for en måned siden, opplyser Björnström.

De ville ikke gå ut med hvem som bodde i leiligheten der voldshendelsen skjedde.

- Har det vært noen konflikter i disse miljøene?

- Ikke noen kjente konflikter, men det er en bekymring når vi får mange fra samme land. Vi har risikoblikket på at det er sånn, sier enhetslederen.

De to drepte hadde opphold i Norge, opplyser hun. De hadde ingen familietilknytning, men var venner.

- Vi har ingen kjente familier tilgjengelig for noen av de rammede, sier Björnström.

- Har det vært noen problemer med ungdommene i forholdet til deres kontaktperson i kommunen tidligere?

- Det var ingen kjente problemer. Jeg har også lest logger fra før de kom, og det er ingenting i kartleggingen som gjør at jeg tenkte at «her burde vi reagert». Dette kom som et utrolig stort sjokk på oss alle. Varsellampene lyste ikke, noe som også gjorde at vi ikke kunne sette inn tiltak for å hindre det som skjedde.

- Vanskelig når de ikke vet når de blir returnert

- Tidligere har vi fått unge mennesker som er blitt bosatt i byen og har sitt framtidsperspektiv i Trondheim. Nå har vi utfordringen at vi får mennesker hit som ikke vet når de blir returnert, om en uke, en måned eller ett år. Det er en ny situasjon for kommunen, og vi må se på tiltakene, sier ordfører Rita Ottervik.

I år er bosettingstallet i Trondheim 19, og av dem er 14 bosatt. De fleste av disse med en uavklart status, såkalte oktoberbarn, forteller Annika Björnström.

Enhetslederen opplyser at psykologene er bekymret for denne gruppen, for det er vanskelig å behandle mennesker som lever med stor usikkerhet og er redde for å bli sendt tilbake til hjemlandet.

- Den politikken er krevende, fordi mennesker settes i en veldig vanskelig situasjon, og vi som kommune må gjøre det beste ut av det. Jeg har respekt for at det er krevende for fagfolkene når folk har en så uavklart og vanskelig situasjon, sier ordfører Rita Ottervik.

Naboer: - Så de jobbet med skadd person på bakken

- Hvem var i leiligheten da kommunen kom på besøk før hendelsen?

- Det kan jeg ikke svare på med hensyn til etterforskningen, svarer enhetsleder Annika Björnström.

- Kan du si noe om hva de ansatte som besøkte boligen, meldte fra om i går?

- Det er ikke meldt fra om noe spesielt, det var et helt vanlig besøk.

- Hvem var de hjemme hos?

- Ansatte i går var i boligen der hendelsen skjedde, sier Annika Björnström. Hun vil ikke si hvem av de fire som bodde der.

Den siktede har bodd i asylmottak i Norge siden 2015, før han kom til Trondheim.

