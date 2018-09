I dag kan du få kjøpt billig sykkel

Kriseteam tar kontakt med 200 personer etter at to tenåringer er drept

Saken oppdateres.

I dag og i morgen har Falck sykkelauksjon. Falck håper på bedre oppmøte enn det som var tilfellet i forrige uke.

- Da var det kanskje 50 personer som møtte opp. Tidligere har det vært 200-300 personer. Kanskje er årsaken at det er sent på året, men det er i hvert fall mange fine sykler som skal auksjoneres bort, sier Emil Maske som jobber for Falck.

Visning klokken 16

I dag starter det med visning av syklene klokken 16. Auksjonen starter klokken 17 og var til 19-20-tiden, eller til alle syklene er borte. Sted er Sluppenveien 3.

100 sykler

- Vi har omlag 100 sykler på dagens auksjon og like mange i morgen. Det er mange forskjellige sykler, også elsykler. Syklene går for alt fra under 100-lappen til over 10 000 kroner, sier Maske.

Syklene på auksjonen er stjålne eller hensatte sykler som politiet ikke har funnet eierne til. Da blir de godkjent for auksjon.

