Pressekonferanse om voldsepisoden i Trondheim

Kriseteam tar kontakt med 200 personer etter at to tenåringer er drept

Saken oppdateres.

Trondheim kommune inviterer til pressekonferanse om voldstragedien i Trodnheim mandag. Deltagere på pressekonferansen er ordfører Rita Ottervik,rådmann Morten Wolden, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Camilla Trud Nereid, og enhetsleder for Omsorgsenheten, Annika Björnström.

Følg med i denne saken for video og oppdateringer.

- Det er utrolig trist når ungdommer som søker trygghet i trygge Trondheim, mister livet sitt her. Derfor tenker vi først og fremst på de som er mest berørt i dag, spesielt de ungdommene som føler på et tap og en stor sorg. Ungdommer som kjenner de involverte, husverter. Men også mange ansatte i Trondheim kommune er i sorg nå. Vi vil si at Trondheim tenker på dem. For Trondheim er berørt av det som har skjedd, sier ordfører Rita Ottervik i innledningen.

Hun sier at Trondheim kommune har stor kompetanse og engasjerte og dyktige ansatte.

- Det som er nytt, er at vi har tatt imot ungdommer med uavklart status, det vil si ungdommer som ikke vet om og når de blir sendt ut, og det er klart at det krever mer av de kommunale tjenestene, sier hun.

I går kveld og i natt ble det etablert store ressurser for å ivareta de berørte. Hun opplever at ansatte stiller opp når det er krise i byen.

- Jeg vil si et stort takk til de ansatte som stiller opp, på vegne av byens politiske ledelse, sier Ottervik.

- I tillegg til å ha stor kompetanse, ar de stor omsorg og kjærlighet for de flyktningene som ukke har noen andre pårørende enn hverandre, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Camilla Trud Nereid.

- Gruppen som ikke vet om de får bli, er en særlig sårbar gruppe. Den siktede gjerningsmannen tilhører den gruppen, sier Nereid.

enhetsleder for Omsorgsenheten, Annika Björnström forteller at det er opprettet et pårørendesenter og en pårørendetelefon.

- Mange av våre enslige mindreårige er både 18, 19, og 20 år, opplyser Annika Bjørnstrøm. Hun sier at en hel gruppe er rammet av dette, og at det viktigste nå er å ivareta dem.

- Ungdommene skal sikres tett oppfølging ikke bare i disse dager, men også i tiden som kommer, sier hun.