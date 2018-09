Rektorer i sorg etter drap av elever

Saken oppdateres.

Under en pressekonferanse på Heimdal videregående skole tirsdag, informerte rektor Elisabeth Tandstad ved Heimdal videregående skole, rektor Hanne Mari Sæther ved Melhus videregående skole og fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen om tiden etter at to elever ble drept og to skadet mandag kveld.

Melhus videregående skole mistet en elev i går, førsteårsstudent Nasratullah Hashimi (19).

Heimdal mistet også en elev, 17-åringen Reza Alizada. De to andre, den skadde og den siktede drapsmannen, er også elever ved Heimdal videregående skole. Disse to er 18 år.

- Utrolig trist

- Først av alt har dette blitt en annerledes dag, sier Tandstad under pressekonferansen.

- Det er utrolig trist. Det er en forferdelig hendelse som har skjedd, og det har selvfølgelig preget hele skolen i dag, sier hun videre.

Hun forteller at Heimdal er hardt rammet, da tre av elevene involvert i hendelsen går på skolen. Samtlige tre er en del av grunnskolegruppa, som er en del av Trondheim kommunes voksenopplæringssenter.

- Vi har først og fremst vært opptatt av å ivareta elever og ansatte i dag, sier Tandstad.

Hun opplyser at grunnskolegruppa handler om hvordan man skal få til god integrering. 40 elever ved Heimdal videregående skole, fra forskjellige studieretninger, har hatt en mentorrolle for denne gruppa.

Skolen i en sorgprosess

Hanne Mari Sæther ved Melhus videregående skole, sier at situasjonen for dem i dag har vært omtrent lik som på Heimdal.

- Spesielt den klassen han gikk i har fått tett oppfølging i løpet av dagen, og de vil også få oppfølging i morgen og fremover, sier Sæther.

Hun forteller at de har fått god oppfølging fra Melhus kommune, og kommunens kriseteam har bistått skolen.

- Elevene er som oss voksne, og opplever både sorg og sjokk. Noen har kanskje opplevd å være litt redd også, sier Sæther.

- Jeg opplever at skolen er i en sorgprosess, som begynte i dag, fortsetter hun.

Ikke konflikt mellom elever

Tandstad forteller at det ikke har vært noen konflikter mellom elevene som er involvert i hendelsen siden skolestart. Hun sier også det er fint å se reaksjonene til elevene.

- Det de har vært mest opptatt av, er ikke den negative hendelsen. De har sett på hva godt den kan gjøre og hvordan de kan slå ring om denne gruppen også i fremtiden, sier hun, og legger til at noen elever snakket om å lage et rosetog på Heimdal som følge av hendelsen.

Heimdal og Melhus vil holde minnestund på sine respektive videregående skoler klokken 12 onsdag.

Fylkesdirektør Iversen forteller at skolene har vært utsatt for en særdeles tragisk hendelse på mandag.

Det som har vært viktig for fylkesadministrasjonen i første fase, er å frigjøre tid og kapasitet for skolene og rektorene så de får tatt seg av elever og ansatte.

Onsdag morgen har han avtalt et Skype-møte med samtlige 32 rektorer i Trøndelag fylke, så eventuelle spørsmål kan bli avklart.