- Det blir en sterk opplevelse

Saken oppdateres.

Klokken 12 onsdag holder Heimdal videregående skole minnestund for 17-årige Reza Alizada. Klokken 13 holder Melhus videregående skole minnestund for 19-årige Nasratullah Hashimi.

- En stund til ettertanke

Heimdal videregående ble hardt rammet av hendelsen mandag. Tre av de involverte var elever ved skolen. Rektor ved Heimdal videregående skole, Elisabeth Tandstad, tror minnestunden vil bli en sterk opplevelse.

- Det vil bli tent lys og holdt musikalske innslag. Jeg og noen fra grunnskolegruppa der Reza gikk vil si noen ord, og vi vil holde et minutts stillhet. Alle som ønsker kan komme. Det viktigste for oss er at det blir en fin stund til ettertanke, der elevene får være sammen, sier Tandstad.

Kun for de nærmeste

Heimdal videregående har invitert alle som ønsker til å komme på minnestunden, mens Melhus videregående holder minnestund kun for de nærmeste vennene til Nasratullah.

- Vi føler det passer oss best. Vi involverer trinnet hans og andre elever som stod han nær, også kommer det elever fra andre skoler som har gått med han tidligere, sier rektor Hanne Mari Sæther ved Melhus videregående.

Rektoren sier hun tror minnestunden vil bli tøff for både elever og ansatte. Etter minnestunden vil hele skolen holde ett minutts stillhet.

Kriseteamet i beredskap

Kommunenes kriseteam vil være tilstede ved begge skolene.

- Videre fremover vil vi holde fokuset på at hverdagen går videre, men vi har team tilgjengelig for de som trenger det. Vi opplever fortsatt at vi har kriseberedskap. Enkelte trenger oppfølging, og vi kan ikke glemme elevene og ansatte, det har vært en tøff dag både i dag og i går, sier Sæther.

- Vi prøver å komme tilbake til en normal hverdag på sikt, samtidig er det en forsterkning av personell. Vi forsøker å fange opp det elevene kommer med, og involvere både elever og ansatte i prosessen videre.

