Sender ut informasjon om drapene til foreldre i alle trondheimsskoler

Saken oppdateres.

Foreldre til elever i skolen i Trondheim får onsdag formiddag en orientering om oppfølgingen etter dobbeltdrapet i Trondheim via Meldeboka.

Det er kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Trud Nereid, som ønsker at denne informasjonen skal deles med foreldre og foresatte via det digitale kommunikasjonsverktøyet for skolene.

- Det er satt inn ekstra beredskap fra Barne- og familietjenestene for å ivareta berørte elever/skoler. Selv om grunnskoler i Trondheim ikke er direkte berørt av hendelsen ber vi skolene være ekstra oppmerksomme overfor elever og foresatte som kan ha behov for oppfølging som følge av tragedien. Mottaksskolene våre kan ha elever som er kjent med noen av elevene, skriver Nereid i meldingen.

Hun minner om at Trondheim kommune har opprettet et pårørendesenter og en pårørendetelefon for de som er direkte berørt av hendelsen.

