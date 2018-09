Syklist funnet bevisstløs på Strinda

Saken oppdateres.

- Vi er i tvil om skadene på mannen og sykkelen er forenlig med at han har veltet. Sykkelen har fått store skader, og vi klarer ikke helt å se logikken i at de stammer fra en velt, sier Letnes.

Var skadet

Det var klokken 18.37 politiet fikk melding fra helsepersonell om at en syklist var funnet bevisstløs ved en gang- og sykkelvei på Strinda. Mannen ble funnet i nærheten av Frode Rinnans veg som ligger mellom studentboligene på Moholt og Strinda kirkegård.

Mannen var bevisstløs da han ble funnet, men skal ha våknet iblant og ynket seg.

- Han har pådratt seg skader i bryst og ansiktet, opplyser Letnes.

Syklisten ble fraktet med ambulanse til St. Olavs hospital.

Håper på vitner

Politiet har vært på sykehuset og snakket med mannen som er i 50-årene. Han husker ingen ting av hendelsesforløpet.

- Vi har et håp om at noen kan ha sett hva som har skjedd. Det kan være at det har skjedd noe i forkant, men det kan også være at skadene har oppstått i velten. Vi ønsker derfor kontakt med vitner, sier Letnes.

Han antar at ulykken har skjedd en gang mellom klokken 18.20 og 18.35.

Politiet har vært på stedet med to patruljer.

Vitner bes ringe 02800.