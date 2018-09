33 sjåfører fikk bot for mobilbruk i Ila

Her kan du beregne hvor mye dyrere ditt eget lån vil bli

Saken oppdateres.

Utrykningspolitiet (UP) varslet før helga at de denne uken ville ha en landsomfattende aksjon mot uoppmerksomme sjåfører og manglende bruk av bilbelte.

- Sjåførers feil bruk av mobiletelefon, betjening av radio eller annen uoppmerksomhet, er medvirkende årsak til mange alvorlige ulykker, skrev UP-sjef Runar Karlsen på Facebook.

Når ulykken først er ute, er bruk av bilbelte utrolig viktig.

- Hvis alle brukte bilbelte ville det har redusert sannsynligheten for å bli drept eller hardt skadd med 40-50 prosent for fører og forsetepassasjer, og med cirka. 25 prosent for baksetepassasjerer, forklarer Karlsen.

Dyr samtale

Som et ledd i aksjonen, har politiet i dag gjennomført kontroll ved Skansetunnelen i Trondheim.

Her fikk 33 sjåfører bot for bruk av mobiltelefon. Hver av dem må ut med 1700 kroner.

I tillegg ble det skrevet ut én bot på for manglende bruk av bilbelte. Prisen for det er 1600 kroner.