Munkholmen blir fredet

Munkholmen er kjent fra Snorre som et rettersted. Senere ble et av de første klosteranleggene i Norge anlagt her, og dette gav navnet til stedet. Munkholmen var i bruk som forsvarsanlegg fra rundt 1660 og frem til 1967. Bygninger og elementer fra hele perioden er bevart, inkludert gjenværende anlegg oppført av tyskerne under 2. verdenskrig.

Historiske eiendommer

Utomhusområdene på Munkholmen er allerede fredet, og nå blir også bygningene fredet. Det skjer gjennom prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer. Her skal alle statlige sektorer utarbeide en landsvernplan. Det er en oversikt over verneverdige eiendommer, og danner grunnlaget for eventuelle fredninger. Eiendommene som fredes velges ut i samråd med Riksantikvaren.

To i Trondheim

Statsbygg har nå gjennomført gjennomgangen av sine eiendommer, og resultatet er at seks blir fredet. To av disse ligger i Trondheim. I tillegg til Munkholmen, blir også det gamle sykehuset i Kongens gate 93 fredet. Riksantikvaren skriver at eiendommen er «en sentral del av kulturmiljøet og institusjonsbyggene på Kalvskinnet i Trondheim, og har vært viktig for fremveksten av et norsk offentlig helsevesen.»

Anlegget har en lang sammenhengende sykehushistorie som spenner seg fra 1805-1969. Fredningen omfatter Det borgerlige sykehus fra 1805, Det militære sykehus fra 1829 og vaskeribygningen fra 1847 med eksteriør og interiør.

I tillegg til de to eiendommene i Trondheim, er følgende fire eiendommer også fredet i denne omgangen:

• Polmak tollstasjon, Tana kommune

• Flødevigen, Arendal kommune

• Frogner Hovedgård, Skien kommune

• Blaker skanse, Sørum kommune

Via Riksantikvarens kulturminnesøk kan du søke opp alle kulturminner i Norge som er har vernestatus.