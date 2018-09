Sit investerer 300 millioner i et nytt treningssenter

Saken oppdateres.

Dette melder Sit på sine egne nettsider. Sit skal eie en tredjedel av bygget, som er et sambruksbygg med helse- og sosialutdanningen ved NTNU.

- Nå venter vi bare på at regjeringen foreslår å bevilge statens andel i prosjektet når statsbudsjettet for 2019 legges fram, sa Audhild Kvam administrerende direktør i Sit.

NTNU og Studentsamskipnaden hadde også i fjor håpet på penger til Elgeseter gate 10. Da kom det ingenting.

19 000 kvadratmeter

Treningssenteret er planlagt i Elgesetergate 10, og blir om lag 19 000 kvadratmeter. Det er planlagt å ha et sambruksbygg for utdanning og forskning, treningstilbud, sosial møteplass og servering. Det vil også være areal for studentfrivilligheten.

Anlegget blir derfor dobbelt så stort som deres nåværende treningssenter på Portalen på Solsiden.

Av kostnadene på 300 millioner kroner vil Sit legge inn halvparten gjennom oppsparte midler, og den andre halvparten blir lånt, melder de på sine hjemmesider.

- Vi er skuffet over at bygget ikke kom med på statsbudsjettet for 2018, men har forståelse for de prioriteringene som er tatt. Våre forventninger om bevilgning på høstens statsbudsjett er nå skyhøye, sa styreleder i Sit, Nicholas Christiansen til Sits hjemmeside.