Ber om fire ukers varetekt for dobbeltdrapssiktet

Rådmannen sørget for at Ottervik hisset seg opp

Saken oppdateres.

Onsdag i forrige uke ble den siktede afghaneren varetektsfengslet i én uke i full isolasjon med brev og besøksforbud samt medieforbud. Påtalemyndigheten ba om to ukers varetekt.

Når fengslingsperioden går ut i dag, har politiadvokat Eli Nessimo varslet at de begjærer refengsling i fire uker på grunn av at det foreligger fare for bevisforspillelse, går det frem i en pressemelding fra Trøndelag politidistrikt.

Ber om restriksjoner

Det bes også om restriksjoner som brev- og besøksforbud, isolasjon og medieforbud, som sist.

18-åringen er siktet for forsettlig dobbeltdrap samt drapsforsøk etter den alvorlige voldshendelsen i en leilighet i Prinsens gate i Trondheim sentrum mandag 17. september.

Politiet mener at han drepte Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19) samt forsøkte å drepe en fjerde ung afghaner. Alle tenåringene kom til Norge som mindreårige, enslige asylsøkere. De to drepte hadde fått opphold i Norge, mens den drapssiktede har opphold med begrensninger.

Skutt av politiet

Det var klokken 17.54 mandag at politiet fikk melding om dødsvolden i Prinsens gate. Klokken 18.38 ble 18-åringen pågrepet inne på bussterminalen ved Trondheim sentralstasjon. Han ble skutt i leggen av politiet i forbindelse med pågripelsen, fordi han skal ha forsøkt å skade seg selv med et stikkredskap, mener politiet. Han er fortsatt innlagt ved St. Olavs hospital.

I onsdagens pressemelding går det også frem at 18-åringen ennå ikke er avhørt av politiet. Fra Sør-Trøndelag tingrett får Adresseavisen opplyst at saken skal avgjøres som en såkalt kontorforretning. Det vil si at en dommer vurderer begjæringen basert på dokumentene - uten at siktede er til stede.

«Mest passende»

I fengslingsbegjæringen som politiet leverte til Sør-Trøndelag tingrett forrige onsdag, begrunnet de også fengslingsønsket med at det er en fare for at siktede vil ødelegge bevis i saken. De ba også om brev- og besøksforbud og fullstendig isolasjon i fengslingsperioden.

Dommeren i saken fant det imidlertid «mest passende» å bruke et annet grunnlag da hun besluttet å varetektsfengsle 18-åringen i én uke - nemlig faren for gjentagelse, ifølge kjennelsen. Fullstendig isolasjon kan bare brukes når fengslingsgrunnen er bevisforspillelsesfare, derfor ble 18-åringen kun ilagt brev- og besøksforbud samt medieforbud i perioden.

Dette var ikke påtalemyndigheten fornøyd med. Torsdag kontaktet de derfor retten igjen og ba om at dommeren måtte omgjøre kjennelsen og fengslingsgrunnlaget til bevisforspillelsesfare. De ba også nok en gang om at siktede ble ilagt isolasjon. Denne gangen fulgte dommeren begjæringen, gikk det frem av den nye fengslingskjennelsen.

Forrige fengsling ble avgjort som kontorforretning i Sør-Trøndelag tingrett.

I den første kjennelsen fra forrige onsdag, som er delvis unntatt offentlighet, vises det blant annet til forklaringen fra den skadde afghaneren, som nå er utskrevet fra sykehuset.

Han «har forklart at volden var uprovosert», heter det i kjennelsens offentlige del. Dommeren legger deretter til at «basert på etterforskningen så langt fremstår handlingene som uforståelige».