Dobbeldrapssiktet skal ikke ha truet forbipasserende

Saken oppdateres.

Ifølge en pressemelding sendt ut fredag kveld, har Trøndelag politidistrikt avhørt flere titalls vitner i dobbeltdrapssaken i Trondheim. Saken etterforskes med uforminsket styrke.

LES OGSÅ: - Han spiste ikke, sov ikke, dusjet ikke

Det er også hentet inn et stort antall overvåkningsvideoer fra ulike steder i Midtbyen.

Skal ikke ha truet

En 18 år gammel afghansk mann skal ha drept Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19) og skadet en tredje person i en leilighet i Trondheim sentrum. 18-åringen skal ha forlatt stedet, og tatt seg gjennom byen til sentralstasjonen. Det tok litt over en time fra drapene ble meldt, til mannen ble pågrepet.

Fra materialet og etterforskningen mener politiet nå at den drapssiktede mannen verken truet eller tok kontakt med forbipasserende personer i dette tidsrommet. Siktede ble til slutt skutt av politiet på Trondheim sentralstasjon da han skal ha vært i ferd med å skade seg selv. Politiet brukte en spesiell metode for å spore opp mannen.

Lå i koma

Siktede ble liggende i koma i lang tid etter at han ble pågrepet. Han kunne først snakke med politiet onsdag i denne uken. Politiet opplyser nå om at det skal gjennomføres et nytt avhør med ham.

Det gjennomføres analyse av tekniske spor, og arbeidet med digitale spor pågår fortsatt. Kripos bistår lokalt politi.

Alle de involverte kom til Norge som enslige asylsøkere. Politiet opplyser at de har vært mye i kontakt med dette miljøet i etterkant av hendelsen for å informere og skape trygghet.

