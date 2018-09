Sendte opp fyrverkeri fra NTNU

Saken oppdateres.

NTNU hadde invitert elever og lærere fra videregående skoler og folkehøyskoler i Trøndelag til et åpent Realfagbygg, og det ble avsluttet med et smell like før klokken 22.45 fredag kveld.

Operasjonsleder Trond Hangaas ved Trøndelag politidistrikt sier at fyrverkeriet var søkt om og gitt tillatelse til forhånd.

Ifølge NTNUs nettsider var det Pyrogruppen Eksklusiv som sto bak showet.

I løpet av kvelden hadde gjestene fått høre både forelesninger og besøke laboratorier på NTNU, i tillegg til andre aktiviteter.