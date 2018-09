Tatt i 115 km/t i 60-sonen i Marienborgtunnelen

Saken oppdateres.

Politiet meldte natt til lørdag klokka 00.41 at Utrykningspolitiet (UP) hadde hatt laserkontroll ved Marienborgtunnelen.

- Her mistet 2 førere førerkortet. I tillegg fikk 5 førere forenklet forelegg, opplyste politiet på Twitter.

115 km/t i 60-sonen

Utrykningspolitiet hadde rigget seg til under tak, og målte med laser på det lange rettstrekket inne i tunnelen.

- Vi er nesten overrasket over at det ikke var flere fartsovertredelser i denne kontrollen, for vi er kjent med at det tidvis kan kjøres mye for fort i Marienborgtunnelen, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Politiet har ikke gått ut med noe tall for hvor mange bilførere som totalt passerte laseren til UP i denne kontrollen.

Høyeste målte hastighet i kontrollen var 115 km/t i 60-sonen. Ifølge Lovdata.no kan bilføreren da måtte belage seg på å måtte være uten førerkort i mellom 16 og 20 måneder. Når hastigheten er såvidt høy, kan det også bli snakk om en ubetinget fengselsstraff.