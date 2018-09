Norske myndigheter varslet etter at F-35-kampfly styrtet for første gang

Saken oppdateres.

- Det har vært mye slåssing i natt, opplyser operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Søndag morgen har politiet fortsatt åtte personer i arrest og totalt tolv har vært innom i løpet av natten.

Fikk mindre ansiktsskader

Politiet meldte om den første hendelsen klokka 00.47 i Trondheim sentrum:

- Slagsmål mellom to unge menn utenfor utested i sentrum har endt med mindre ansiktskader, meldte politiet på Twitter.

Den ene parten skal ha forduftet før politiet kom til stedet. Politiet opplyser at forholdet blir anmeldt.

Travel periode for politiet

Så klokka 01.52 melder politiet at det har blitt mye å gjøre:

- Travel periode nå for våre patruljer. Mange som ikke greier å oppføre seg i fylla. Større og mindre slagsmål flere plasser. Det må da gå an å...

Slått med et glass på utested

Klokka 02.28 publiserer politiet nok en melding:

- Mann i 30-årene har fått kutt i hodet etter å ha blitt slått med et glass på utested i sentrum.

Politiet skal da ha hatt kontroll på gjerningspersonen.

Slåsskamp i Ilaparken

Klokka 02.35 melder politiet at det har vært en slåsskamp i Ilaparken og at to menn er pågrepet:

- To mann pågrepet i forbindelse med slåsskamp i Ilaparken. Flere involverte. Vi etterforsker videre.

Skulle dempe festbråk på Lademoen

Klokka 06.28 melder politiet at de skulle dempe festbråk på Lademoen:

- Festbråket skal ha stått på i flere timer forut for at politiet kom til stedet. Her var det en kvinne i 30-årene som ikke var enig i at politiet skulle avslutte festen. Hun sparket etter en politimann og traff han i foten, opplyser operasjonsleder Ebbe Kimo.

Kvinnen ble pågrepet og settes i arrest.