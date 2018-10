Hotellgjest gikk til angrep på ansatte: - Tok halsgrep

Saken oppdateres.

Det var klokken 01.49 politiet i Trøndelag fikk beskjed om at en gjest ved et hotell i byen var truende overfor ansatte i respesjonen.

Gikk alarm i Oslo

- En vakt skal ha trykt på en alarm som så har blitt registrert ved en alarmsentral i Oslo. Melderen jobbet ved denne alarmsentralen, forklarer operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Bjørn Handegard.

- Da melderen var i kontakt med politiet sa han at det var stille på stedet, men han skal da altså ha fått med seg fremsettelse av trusler mot de ansatte, fortsetter Handegard.

Tok halsgrep

Det er mistanke om at gjesten, en mann fra Trondheim, kan ha vært påvirket av alkohol. Etter hvert fikk tre vektere kontroll på mannen, før politipatruljen kom til stedet klokken 02.02.

- Mannen skal også ha gått til angrep, og tatt halsgrep på ansatte.

De fornærmede har blitt avhørt av politiet. Mannen som angivelig har truet og gått til angrep på de ansatte, er siktet for kroppskrenkelse og satt i varetekt.

Knakk nesen på vekter

Tidligere på natten var det også en voldshendelse ved et utested i Trondheim. Der fikk en vekter nesen sin knekt.

- Det startet med en slåsskamp på dansegulvet på utestedet. Vekteren skal da ha blitt slått etter at han prøvde å gå imellom. En lege har senere bekreftet at det er et brudd i nesen til vekteren, sier Handegard.

Personen ble pågrepet og kjørt inn i arrest. Mest sannsynlig blir vedkommende avhørt lørdag morgen.

PS: De to voldshendelsene har ikke noe med hverandre å gjøre.