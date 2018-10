Har samlet inn 46 480 kr til Rezas familie

Det er som å se på et realityshow: KrF bytter side – minutt for minutt

- Jeg er veldig glad for at garantibeløpet på 40 000 kr er samlet inn. Samtidig er det et minimumsbeløp, som skal dekke mye, sier avdøde Rezas storebror Qasem (19), via en kontakt.

Det nøyaktige beløpet er 46 480 kroner, gitt av til sammen 215 givere.

Qasem har kommet til Trondheim fra Frankfurt i Tyskland for å arrangere begravelse for sin drepte lillebror Reza (17). I Adresseavisen mandag uttalte han at håpet er at en innsamlingsaksjon vil gjøre det mulig for hele familien på seks å komme fra Tyrkia.

Nylig ble det kjent at Reza har mor, far og fire søsken som oppholder seg i Tyrkia.

Begravelsesdato ikke satt

- Reza skal innen kort tid begraves i Trondheim. Jeg ønsker å hjelpe hans familie slik at de kan kunne delta i begravelsen. Familien har nå søkt om besøksvisum for å kunne delta i sin sønn og brors begravelse. Søknaden blir nå behandlet av UDI, skriver vennen Rohullah Rezai, på innsamlingsaksjonens nettside.

Det gått over tre uker siden Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) ble brutalt drept, og en tredje gutt ble skadd i Trondheim. En afghansk 18-åring er siktet for forsettlig dobbeltdrap og drapsforsøk.

Taibeh Abbasi om avdøde Reza: - Jeg husker fortsatt smilet hans

Av hensyn til etterforskningen er kroppene til de to avdøde fortsatt ikke utlevert fra politiet.

- Det er helt normalt i slike alvorlige saker at politiet beholder kroppene lenge. Dette er tøft for pårørende, men nødvendig for at saken skal løses, opplyses det fra pårørendekontakt Tommy Nytoft i politiet.

- Begravelsesdatoen for Reza er heller ikke ikke satt.

- Søknadsprosessen for å få besøksvisum tar litt tid, forklarer storebror Qasem.

Ønsker å se Reza en siste gang

Adresseavisen har tidligere skrevet at Trondheim kommune har vedtatt å dekke reise og opphold for kun to av familiemedlemmene i forbindelse med begravelsen.

Ifølge storebror er det veldig viktig for familien at de kan samles etter denne tragedien.

- Jeg ønsker så sterkt at mine foreldre og søsken også skal få se Reza en siste gang.

Dessuten er det et praktisk problem med at kun mor og far får dra til Trondheim.

- Drar de til Norge, blir fire barn igjen i Tyrkia. Der har de ingen som kan passe på dem.

Garanti på 40 000

Det Afghanske samfunnet i Trondheim har stilt som garantist for de fire barna.

- Men da med en visshet om at innsamlingsaksjonen vil dekke utgifter rundt barnas reise og opphold, hvis dere søknad blir innvilget, står det på Spleis.no

- Det er en tragisk hendelse som ryster Rezas familie, og deres ønske er nå å få delta i hans begravelse for en siste avskjed. Dersom det kommer inn mer penger enn det som trengs til reise og opphold for barna, vil disse gir til familien til hjelp etter drapet på deres sønn og bror, står det.

Innsamlingsaksjonen skal etter planen avsluttes på torsdag.

Graven står klar

Det har også vært samlet inn penger til det andre drapsofferet, Nasratullah Hashimi (19). Pengene skal der gå til å få sendt den døde til Afghanistan, slik at han kan gravlegges der.

- Vi har fått inn hele 130 000 kr. Det er mer enn det koster å sende kista til familien i Afghanistan, sier tidligere verge Birte Hegerlund Runde.

Midlene som er til overs vil mest sannsynlig gå til familien til Nasratullah.

En kontaktperson skal også følge med kista til Afghanistan.

- Vi har i tillegg kontakt med Islamsk Råd og en islamsk begravelsesagent. Det er for å sikre at vi ivaretar muslimske tradisjoner, sier Hegerlund Runde.

Den tidligere vergen har fått et bilde av gravstedet til Nasratullah i Afghanistan.

- Graven står klar, sier Hegerlund Runde, som er både rørt og takknemlig for all den nestekjærligheten folk har vist.

- Innsamlingen har rullet og gått helt av seg selv, sier hun.