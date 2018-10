Jentepris til «datadetektiven» Mia Landsem

Scandic Nidelven fikk prisen for Norges beste hotellfrokost for 12. gang

Saken oppdateres.

Prisen ble delt ut under et arrangement i Oslo torsdag kveld.

- Vinneren av Jenteprisen 2018 er en institusjon i seg selv. Mia Landsem viser vei ved å være handlekraftig og særdeles modig. Superman og Batman er ikke i nærheten, årets vinner er blant de råeste i sin tid. Dette er en vinner vi alle ønsker å være som. Dette er en vinner vi alle hadde løpt til for å få hjelp, sier juryleder Navjot Sandhu.

Det var Mia Landsem som oppdaget at nakenbilder av håndballstjernen Nora Mørk var blitt spredd. Saken ble kjent i november i fjor.

41 personer og organisasjoner var nominert til Jenteprisen 2018. Med tildelingen til Landsem ønsker juryen ikke bare å løfte fram hennes viktige innsats, men også en problematikk som rammer flere og flere.

- Spredning av andres private bilder er i ferd med å bli et samfunnsproblem. Det er et overgrep mot dem som blir utsatt for det, et overgrep de må gjenoppleve gang på gang. Og på internett blir mange av bildene aldri borte, sier Sandhu.

Prisvinneren forteller at hun hver dag får henvendelser fra jenter som har opplevd at bildene deres har kommet på avveie. Sakene omfatter både mobbing, utpressing og hevnporno.

