Tungt farvel med drepte Reza (17)

Saken oppdateres.

Det har gått fem uker etter dobbeltdrapet på afghanske Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19). Mandag formiddag ble Reza gravlagt på Havstein kirkegård.

En gutt med mye humor

I øsende regnvær ble han fulgt til graven av rund 200 personer. Det var personer fra det afghanske miljøet, medelever, venner, personer fra støtteapparat, lærere og representanter fra moskeen.

Mor, far og fire søsken kom i forrige uke til Trondheim på besøksvisum fra Tyrkia. Storebroren Qasem (19) kom til Trondheim for noen uker siden fra Tyskland.

Qasem har i et intervju med Adresseavisen for to uker siden beskrevet lillebroren som en gutt med mye humor.

- Han likte å tulle med de andre. Men han var også en gutt som likte å være for seg selv. Han var stille og rolig. Kanskje litt forsiktig.

Omfavnelse og gråt

Det ble holdt en avskjedsbønn før kista ble båret bort til gravplassen.

Qasem var en av flere menn som bar den hvite kista til graven. Det var en tung bør for en ung mann. Sorgen var svært tung å bære for familien. Rezas mor var omkranset av trøstende kvinner. Faren fikk støtte fra det muslimske miljøet i Trondheim.

Taibeh Abbasi om avdøde Reza: - Jeg husker fortsatt smilet hans

Folk omfavnet hverandre, gråt og sørget over det unge livet som gikk tapt på en så brutal måte.

Lest fra Koranen

Ved grava ble det lest fra Koranen, og det ble bedt for den drepte. Hvite og røde roser ble lagt ned på graven etter jordpåkastelsen.

Påkjennelsen ble så stor for enkelte i gravfølget at det ble tilkalt ambulanse og legebil.

Sørgehøytiden ble mandag avsluttet i den afghanske moskeen på Heimdal. Der var familien og nære venner samlet.

Ifølge Qasem var det veldig viktig for familien at de fikk samles i Trondheim etter den store tragedien.