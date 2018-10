Den dobbeltdrapssiktede (18) godtar nye fire uker i varetekt

Saken oppdateres.

Det opplyser politiadvokat Hans Vang ved Trøndelag politidistrikt i en pressemelding som ble sendt ut tirsdag kveld.

- Fengslingsperioden for siktede utløper i morgen, 24. oktober 2018. Påtalemyndigheten vil be tingretten avsi kjennelse om at siktede forblir i varetekt i ytterligere fire uker. Begrunnelsen er at det fortsatt er fare for at siktede vil kunne ødelegge bevis dersom han løslates. I tillegg mener påtalemyndigheten at det er grunn til å frykte for at siktede vil unndra seg straffeforfølgning hvis han ikke holdes fengslet, skriver Vang.

I rullestol

Den dobbeltdrapssiktede 18-åringen har blitt fengslet i to runder av Sør-Trøndelag tingrett, men uten selv å ha vært til stede i retten. Dette på grunn av sin helsetilstand.

Onsdag 10. oktober kom imidlertid 18-åringen til Trondheim tinghus da isolasjonsspørsmålet skulle behandles av retten. Dette var første gang etter at han ble pågrepet og siktet for drap og drapsforsøk. En politipatrulje trillet siktede inn i fengslingssalen i en rullestol. Han satt med håndjern rundt hendene under rettsmøtet.

Politiet vil som tidligere også be om restriksjoner for den siktede i forbindelse med fengslingsønsket.

- Som en konsekvens av faren for bevisforspillelse vil det bli begjært fullstendig isolasjon i én uke, samt brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden, skriver Vang videre.

Den siktede har samtykket til nye fire uker i varetekt, går det videre frem av pressemeldingen.

Det var fredag kveld ikke avklart om Sør-Trøndelag tingrett vil avholde rettsmøte for å behandle påtalemyndighetens begjæring, eller om en dommer vil foreta en ren skriftlig behandling - såkalt kontorforretning - uten at siktede og aktørene er til stede.

Utskrevet

Den fengslede 18-åringen er siktet for å ha drept Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19) samt for å ha forsøkt å drepe en tredje kamerat (18) i en leilighet i Prinsens gate mandag 17. september. Sistnevnte ble skadd i angrepet og innlagt ved St. Olavs hospital i en periode. Den nå siktede mannen skal deretter ha forlatt stedet og tatt seg gjennom byen til Trondheim Sentralstasjon.

Rundt 40 minutter etter at politiet fikk melding om dødsvolden ble den siktede skutt i venstre legg med pistol av en sivil politipatrulje inne på bussterminalen på Trondheim Sentralstasjon. Skuddet ble avfyrt fordi siktede skal ha vært i ferd med å stikke seg selv i magen med en kniv gjentatte ganger. Han ble etter pågripelsen innlagt ved St. Olavs hospital, før han ble utskrevet og innsatt i Trondheim fengsel 10. oktober.

Advokat Kolbjørn Lium, som fungerer som forsvarer for siktede i en periode, opplyste i forrige uke at klienten i politiavhør ble bedt om å ta stilling til om han erkjenner straffskyld.

- Etter råd fra meg har han ikke tatt stilling til dette, sa Lium.