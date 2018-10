Ventetiden over: Nå åpner Leangen arena igjen

To år etter legger Carlsen seg flat: – Det var en skandale

«Geir» er mellomleder. «Hanne» jobber på et sykehjem. Forskjellene mellom dem er større enn du tror

Har jobbet for bydelssenter i tiår. Nå kan det bli stoppet av jernbaneplaner

12 mål på 12 forsøk for Sagosen

- Om Hareide fortsetter betyr ingenting for mitt valg

Her finner du halloween-festene i Trondheim

– Han var like hvit i ansiktet som i håret

Bygningsrådet sier ja til at Obs Bygg får flytte

To biler kolliderte i Jonsvannsveien - stakk fra bilen

Forslaget kom for flere år siden - nå er politikerne enige om hvor minnesmerket skal stå

Har jobbet for bydelssenter i tiår. Nå kan det bli stoppet av jernbaneplaner

– Han var like hvit i ansiktet som i håret

Saken oppdateres.

Det er Trøndelag politidistrikt som på Twitter melder om trafikkontrollen som ble avholdt på Nordre avlastningsveg mellom klokken 17.00 og 18.30.

Operasjonsleder Kamilla Engen ved Trøndelag politidistrikt, opplyser at det var UP som var ute, og at de gjennomførte en såkalt adferdskontroll.

Denne endte med at de skrev ut fem forenklede forelegg for bruk av mobiltelefon.

- Hvor mye må man betale om man tas for mobilbruk i trafikken?

- Forelegget er på 1700 kroner, sier Engen.