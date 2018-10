Bil fraktes vekk etter trafikkuhell i Trondheim

Politiet jobber med å komme i kontakt med et sentralt vitne i dobbeltdrapssaken

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag varslet om hendelsen klokken 08.19 torsdag morgen.

Operasjonsleder Øystein Sagen ved Trøndelag politidistrikt sier til Adresseavisen at det er to biler som har hatt et sammenstøt, men personene som er involvert skal ikke ha blitt skadet.

- En person har fått tilbud om å bli kjørt til legevakten for en sjekk, sier Sagen like før klokken 08.50.

Han sier at politiet anser det som en skademeldingssak. Sammenstøtet skal ha skjedd da en av bilene skiftet fil, men det ikke ha skjedd i høy fart.

- En av bilene er ikke kjørbar, og bilberging er på stedet, sier Sagen, som sier at det kan bli noe redusert hastighet på stedet før bilen er fjernet.