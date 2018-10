Lagde pommes frites og tok en blund - ble vekket av brannvesenet

Klæbo-leiren forteller om et betent forhold

Saken oppdateres.

- Her var det snakk om en mann som bestemte seg for å lage pommes frites og ta en blund samtidig. Det er ofte ingen god kombinasjon, forteller Bjørn Handegard, operasjonsleder i politiet.

Det var klokken 18.30 fredag kveld at politiet meldte om hendelsen på twitter.

Vekket av brannvesenet

Bjørn Handegård opplyser om at brannvesen og politi ankom stedet samtidig, og at brannvesenet var de første som gikk inn.

Det kan ikke ha vært så mye røyk siden han fremdeles sov?

- Når en person ligger er det ikke sikkert at han får all røyken. Den går opp mot taket. Sånn sett var det jo greit at han lå, fortsetter Handegard.

Det var ingen andre i leiligheten og resterende av eneboligen ble ikke evakuert. Brannvesenet har luftet ut leiligheten og satt opp vifter.

- Helse har tatt en sjekk av kokken, og vi oppretter sak på forholdet. Han har jo gjort ting han ikke skulle ha gjort, avslutter Handegard.