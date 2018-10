Saken oppdateres.

- Det har vært innbrudd hos en bedrift på Lade. Og så langt ser det ut til at det er stjålet to relativt dyre elsykler, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Tyvene skal ha brutt seg inn.

- De har tatt seg inn via et glassvindu. Det er overvåkingsvideo fra bedriften, og vi må få sett på den for å se om vi kommer noe videre, opplyser operasjonsleder Tiller.

Politiet opplyser at det skal være snakk om to elsykler av typen offroad, som skal være stjålet.