Ukjent gjerningsperson kom inn på kiosk og skallet ned kunde

Slik kler du ut barna til Halloween - uten at det koster skjorta

RBK kan gi kvinnefotballen i byen et løft

Kristina (25) hadde en tøff oppstart da hun startet for seg selv - her er hennes beste tips til andre

Tor Erik bråvåknet av et plask - reddet 21 år gammel mann

Saken oppdateres.

Klokka 04.08 skal politiet ha fått melding via Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral - AMK. Og første melding gikk ut på at en person er skallet ned ved 7-eleven i Thomas Angells gate i Trondheim sentrum. Like etter er politi og ambulansepersonell på stedet.

- En mann skal ha kommet inn på 7-eleven og skallet ned den fornærmede. Vi kjenner ikke identiteten til den som utførte volden, og vi har bare en dårlig beskrivelse å gå på, opplyser operasjonsleder Jan Tore Tiltnes.

Håper på bilder fra videoovervåking

Gjerningspersonen skal ha vært forsvunnet fra stedet, før politiet kom fram. Politiet opplyser at det er mulig at det finnes bilder fra videoovervåking på stedet.

- Det skal vi få sett på når de har muligheten til å hjelpe oss med det, sier operasjonsleder Tiltnes.

Mannen som ble skallet ned, er i 40-årene, og han ble kjørt til legevakta for en sjekk etter hendelsen. Fornærmede opplyste til politiet at gjerningspersonen var helt ukjent for ham.