Person tatt med av ambulanse etter sammenstøt mellom bil og sykkel

Saken oppdateres.

Det er Trøndelag politidistrikt som på Twitter melder om hendelsen i S. P. Andersens vei på Lerkendal i Trondheim.

- Sammenstøt sykkel og bil. Sannsynligvis ikke alvorlige personskader, skriver operasjonssentralen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 09.58.

Når Adresseavisen snakker med operasjonsleder Stig Roger Olsen klokken 10.21, har nødetatene ankommet stedet.

- Vi har startet etterforskning. Ambulanse har tatt med seg en person med et par kutt i ansiktet til sykehuset for kontroll, sier operasjonslederen, som ennå ikke har oversikt over hendelsesforløpet.