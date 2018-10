Påkjørt katt i sjokk stengte Grillstadtunnelen

Er det farlig for helsa å være overvektig, dersom man er i god form? Dette viser ny studie

- Noen velger å reise bort med barna for å skjerme dem fra den nedverdigende opplevelsen

Solgte Tesla for å bli med på bildeling

Netflix-serien «The chilling adventures of Sabrina» får en ny sesong

Netflix-serien «The chilling adventures of Sabrina» får en ny sesong

– Merkels beslutning er et hardt slag for Europa

Saken oppdateres.

Rett etter klokken 11.00, opplyste operatør Anita Berglund ved Vegtrafikksentralen (VTS) at katten lå under bilen til Mesta rett utenfor Grilstadtunnelen på by-siden.

- Håv og bur

- Katten er i sjokk. De får ikke tak i den, og vi venter nå på at noen fra dyreklinikken på Tunga skal komme å hente den. De har med seg håv og bur, sa Berglund.

Klokken 09.19 varslet politiet VTS om at det lå en død katt i veibanen mellom Skovgårdkrysset og tunnelen. Klokken 10.49 meldte sentralen på Twitter at E6 gjennom Grillstadtunnelen var stengt i ett felt på grunn av et påkjørt dyr.

Katten hinket

- Vi så på overvåkningskameraet at katten sprang inn i tunnelen - trolig for å gjemme seg. Den hinket, så vi regner med at det er den påkjørte katten politiet varslet oss om. Den har kommet seg langt, fortalte Berglund.

Derfor ble sørgående løp stengt i påvente av at hjelpen fra dyreklinikken skulle komme.

Terje Sundfær, opplæringsansvarlig, forteller at de måtte bli kreative for å unngå at tunnelen ble stengt lenge.

- En ansatt ved Evidensia Trøndelag dyreklinikk på Tunga krøp under bilen og hentet ut katta som hadde hoppet opp i understellet et eller annet sted. Den lå ikke på bakken i alle fall, forklarer han.

Det er uklart hvordan det gikk med katta, men den mjauet da den ble tatt med til dyreklinikken, forteller Sundfær.

Klokken 11.36 melder VTS på Twitter at tunellen er åpen igjen.

- Katten er nå tatt med til dyreklinikken, skriver de i meldingen.