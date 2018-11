Opoku trekker seg som varaordfører

Mener Trøndelag ble «snytt» for to blå KrF-mandater

- For oss ser jo dette ut som et show

Mener Trøndelag ble «snytt» for to blå KrF-mandater

Saken oppdateres.

I utgangspunktet skulle Opoku komme tilbake som varaordfører i midten av september etter sitt permisjonsår i Ghana. Nå varsler hun at hun ber om fritak for resten av perioden for å jobbe videre i Ghana.

Onsdag kveld ble det kjent at Opoku søker fritak, og saken behandles allerede i torsdagens bystyremøtet (ekstern lenke) hvor endringene blir vedtatt.

Det var Klassekampen som omtalte saken først.

I august i fjor ble det kjent at Hilde Opoku søker permisjon som varaordfører. Hun jobber som Ghanas regjering sin spesialrådgiver for bærekraftig utvikling. Opoku var tidligere MDG's nasjonale talsperson - sammen med Rasmus Hansson.

Brudd

Opoku ble valgt som varaordfører for MDG i 2015. Men i vår - mens hun var i permsjon - brøt bystyregruppen til MDG samarbeidet med henne. Bakgrunnen for bruddet var langvarige samarbeidsproblemer mellom henne og MDG.

Opoku sier til Klassekampen at hun nå er ferdig med politikken.

- Nå kommer jeg til å konsentrere med om arbeidet med bærekraftsmålene og jobben internasjonalt. På et eller annet tidspunkt skal jeg hjem til Trondheim. Jeg vet ikke når, men vi får se hva som skjer, sier hun til avisen.

- Jobbe internasjonalt

Mens Opoku var i permisjon var Ola Lund Renolen (MDG) fungerende varaordfører. Ordfører Rita Ottervik sier at han fortsetter i vervet ut perioden.

- Jeg har snakket med Ola, og han fortsetter. MDG har gjort en rekke endringer for å erstatte Hilde i de vervene hun hadde i kommunen. Disse blir vedtatt i kveld, sier Ottervik til Adresseavisen.

- Hva tenker du om at hun gir seg?

- Hun har en veldig spennende jobb i Ghana, og tar masse viktig erfaring med seg fra bystyret inn i jobben. Hun vil gjøre en strålende jobb innenfor et felt hun brenner for, og er engasjert i. Det blir bra for Ghana og det er bra for Hilde, sier Ottervik til Adresseavisen.

Les også: Derfor drar Opoku til Afrika