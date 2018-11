Politiet leter etter innbruddstyv på Strindheim: - Gjerningsmannen hoppet inn i en taxi

Mener Trøndelag ble «snytt» for to blå KrF-mandater

Saken oppdateres.

Politiet mottok melding klokken 03.25 natt til torsdag om et innbrudd i en enebolig på Strindheim. Litt etter klokken 5 kom det meldinger om to nye innbrudd.

- Han har vært på hvertfall tre adresser. Han har kommet inn i én bolig, og forsøkt å komme seg inn i to til. Vi utelukker ikke at han har vært på flere adresser, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt klokken 05.30.

07:35: Tok taxi til Sirkus

Klokken 07.35 opplyser operasjonsleder Bjørn Handegard at de mistenker at gjerningsmannen for kort tid siden skal ha hoppet i en taxi på Persaunet.

- Han skal ha gått av ved Sirkus Shopping. Han betalte kontant, og sa til taxisjåføren han skulle besøke en kompis, sier Handegard.

Ifølge operasjonslederen skal gjerningsmannen skal også ha gjort innbrudd i enda en bolig.

Klokken 08.35 er gjerningsmannen fremdeles på frifot, og Handegard sier jakten delvis er over.

- Politiet vil gjøre en oppsummering av alle stedene vi mener han har vært, sier Handegard.

Leter etter innbruddstyven

I 5-tiden sa Lægdheim at flere politipatruljer gjorde søk i Tyholt- og Strindheim-området etter gjeringsmannen.

- Han har blitt observert flere plasser med sammenfallende beskrivelsene. Han skal ha svarte eller mørke klær og halvlangt krøllete hår, sier Lægdheim.

Det er ennå uvisst hva innbruddstyven fikk med seg av verdier.

Oppdaget av beboere

- I en av boligene våknet beboerne av at han forsøkte å ta seg inn. Da tok han beina fatt, sier Handegard.

Ved en annen adresse skal beboeren ha vært bortreis, men gjerningsmannen ble oppdaget av et familiemedlem fra en annen del av boligen.

Handegard sier politiet