I dag ble drepte Nasratullah gravlagt i Afghanistan

Saken oppdateres.

Det har nå gått nesten sju uker siden Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) ble brutalt drept, og en tredje gutt ble skadd i Trondheim. En afghansk 18-åring er siktet for forsettlig dobbeltdrap og drapsforsøk.

Nasratullah (Nasrat) hadde nylig startet på Melhus videregående skole da han ble drept. Han jobbet i tillegg på kafé og spilte fotball på fritiden.

- Nasrat var vennlig, snill og alltid hjelpsom. Vi var utrolig glade i hverandre. Vi var som brødre, sa vennen Ahmad Mansor (20) fra Arendal til Adresseavisen rett etter drapet.

Nå forteller den nære vennen at Nasrat ble begravd i landsbyen Baghlan nord i Afghanistan fredag. Selve seremonien varer i tre dager.

Innsamlede midler

Kista ble sendt fra Trondheim tirsdag 30. oktober, og den skal ha ankommet til Afghanistan tidlig fredag morgen, lokal tid.

LES OGSÅ: - Moren må få begrave Nasrat

Linda Askeland er verge til Ahmad. Hun var med på å starte en innsamlingsaksjon for å sikre at familien til Nasrat skulle få gravlegge sin sønn og bror i Afghanistan.

Forrige fredag fikk Askeland beskjed om at Trondheim kommune ville bekoste hjemsendelsen av kista til byen Mazār-e Sharīf, som ligger cirka to timers kjøretid unna landsbyen Baghlan.

- Vi er utrolig glade for at kommunen betaler for hjemsendelsen av kista. Innsamlingsaksjonen betaler for videre transport av kista til landsbyen. Det er leide en ambulanse, sier Askeland.

LES OGSÅ: Fotballaget Astor mangler en spiller. Nasratullah møtte ofte opp på Astor

I tillegg betaler innsamlingsaksjonen for begravelsen i landsbyen.

- Det er ventet at mange hundre mennesker vil følge Nasrat til graven, sier hun.

Kostet 75 000 kroner

Camilla T. Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, bekrefter overfor Adresseavisen at det er kommunen som betaler for hjemsendelse av kista med den avdøde 19- åringen.

- Det ble bestemt av rådmannen i samråd med rådmannens ledergruppe kort tid etter at vi ble kjent med at mor ønsker sønnen tilbake for begravelse i Afghanistan, opplyser Nereid til Adresseavisen.

LES OGSÅ: Tungt farvel med drepte Reza (17)

Kommunen har hatt dialog om hjemsendelse av kista med avdødes mor gjennom familiens kontaktperson i Norge.

Ifølge Nereid kostet det rundt 75 000 kroner å få Nasrats kiste hjem til sine egne.

Giverne har fått beskjed

Askeland har gitt beskjed til alle giverne at kommunen dekker den største delen av transporten.

- Vi fikk inn rundt 130 000 kroner fordelt på 730 givere. Fire eller fem av giverne har i ettertid sagt at de vil ha pengene tilbake. Resten synes det er greit at det resterende beløpet går til familien, sier Askeland.

Nasrat brukte å sende penger hjem.

- Den inntekten mister familien nå. Det snakkes om at lillebroren ønsker å åpne butikk slik at familien kan få et levebrød. Da vil de innsamlede midlene komme svært godt med til etableringen, sier Askeland.

Hun har hatt kontakt mye med Islamsk Råd for å sikre at vi ivaretar muslimske tradisjoner.

- De har vært til stor hjelp, sier Askeland.

Nasratullahs tidligere være, Birte Hegerlund Runde, har tidligere uttalt til Adresseavisen at hun er både rørt og takknemlig for all den nestekjærligheten folk har vist.