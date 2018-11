Båt totalskadd i brann i kanalen

To skutt under yogatime i USA

Saken oppdateres.

Politiet vet foreløpig ikke om det var folk i båten da den begynte å brenne, opplyser innsatsleder Thomas Buxrud i Trøndelag politidistrikt.

- Vi etterforsker det nå. Vi er usikker på hva som har foregått og om det har vært folk der, sier Buxrud.

Politiet skriver på Twitter at et vitne har sagt at to personer har gått fra stedet.

-Vi prøver å avklare om det har sammenheng med brannen, sier Buxrud.

Totalskadd

Buxrud sier båten, som er rundt 25 fot, tas opp på land og undersøkes.

- Båten er totalskadd, men flytende. Den har ikke hull i skroget, så den holder seg på vannet. Båten er nå tauet bort fra brannstedet, sier Buxrud.

Han forteller at det ikke var noen stor spredningsfare fra brannen.

-Det var en liten brannskade på nabobåten, og den ble fjernet før det tok fyr i den. Men det var mye svart røyk som var godt synlig, sier Buxrud.

- Smeller

Alle nødetater rykket ut til stedet da brannmeldingen kom.

Operasjonsleder Anlaug Oseid ved Trøndelag politidistrikt fortalte tidligere lørdag morgen at båten sto i full fyr.

- Båten står på en fast båtplass i kanalen. Det smeller i det som sannsynligvis er propantanker, sier Oseid.