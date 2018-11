Politet mistenker at båtbrann var påsatt

To skutt under yogatime i USA

Saken oppdateres.

Politiet meldte at en båt sto i full fyr i kanalen på Twitter rundt klokka 9 lørdag morgen.

Et vitne fortalte at to personer hadde gått fra stedet, og politiet fikk kontakt med dem.

Operasjonsleder Anlaug Oseid ved Trøndelag politidistrikt sier de mistenker at brannen er påsatt. To gutter som et vitne så gikk fra stedet, skal avhøres om brannen.

- To unge gutter på 15 år gikk fra stedet. De har fått inhalert røyk, og er sendt på legevakta for en helsesjekk. Det er to gutter vi kjenner fra før. Vi skal avhøre dem, og barnevernsvakta er varslet, sier Oseid like før klokka 11 lørdag formiddag.

Skadeverk på båter

Det er også oppdaget skadeverk på flere andre båter som ligger ved brannstedet i kanalen.

- En patrulje har vært i kontakt med flere båteiere, og det er brutt opp og gjort skadeverk på fem båter. Flere båteiere er på stedet og går gjennom båtene sine. Patruljen har vært i kontakt med flere av dem, og ingenting er borte, sier Oseid.

Hun oppfordrer de som har båter i området om å se etter om alt er i orden med dem.

Skadeverket er anmeldt. Politiet vil undersøke om det er en sammenheng mellom båtbrannen og skadeverket.

- Vi ser ikke bort fra det, sier Oseid.

Kontakt med båteier

Hun opplyser at politiet antar at det ikke var noen andre ombord i båten da brannen startet.

- Vi har vært i kontakt med båteier, som sier at det ikke skal ha vært noen der, sier Oseid.

Innsatsleder Thomas Buxrud i Trøndelag politidistrikt fortalte tidligere lørdag at båten, som er rundt 25 fot, tas opp på land og skal undersøkes.

- Båten er totalskadd, men flytende. Den har ikke hull i skroget, så den holder seg på vannet. Båten er tauet bort fra brannstedet, sier Buxrud.

Ikke stor spredningsfare

Oseid opplyser at båten skal undersøkes mandag.

- Det kan være giftige gasser om bord, sier Oseid.

Buxrud forteller at det ikke var noen stor spredningsfare fra brannen.

-Det var en liten brannskade på nabobåten, og den ble fjernet før det tok fyr i den. Men det var mye svart røyk som var godt synlig, sier Buxrud.