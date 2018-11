Tok seg inn i bolig tømte brannslukkingsapparat

Kvinne satt i arresten to ganger det siste døgnet

Det var like før midnatt politiet fikk melding om hendelsen. Da hadde en mann tatt seg inn i en privatbolig i Trondheim for deretter å ha tømt et brannslukkingsapparat.

- Han har blitt anmeldt for skadeverk, forteller Ann Kristin Øie, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Det var folk hjemme i huset da hendelsen fant sted, og det var disse som varslet politiet. Mannen skal ikke ha vært truende overfor beboerne i huset.

- Han sitter i arresten nå, og vil bli avhørt i løpet av dagen, avslutter Øie.