Brann i låve

Saken oppdateres.

- Det er gjort rede for alle beboere, sier operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt rundt klokken 23.15.

Han forteller at det er tre hus i tilknytting til låven.

Ifølge Handegard står en låve og et annet bygg i nærheten i full fyr.

- Brannvesen jobber med å hindre spredning, sier Handegard.

Han opplyser at totalt 11 hester og ett føll brant inne i låven.

Klokken 23.30 skriver politiet på Twitter at brannvesenet har kontroll på brannen, og at det ikke lenger er fare for spredning.

Det er ifølge dem fem personer som bor på gården. To av dem er bortreist, og de tre andre er utenfor fare og ikke skadd.

Det var klokken 22.57 torsdag kveld politiet meldte på Twitter at nødetatene var på vei til stedet.

- Første enhet fra politiet melder at låve er nesten nedbrent, meldte de på Twitter klokken 23.07.