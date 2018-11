Hester døde i stor brann på Byneset

Saken oppdateres.

Sent torsdag kveld begynte det å brenne i en låve og et annet tilknyttet bygg i Spongdal på Byneset i Trondheim.

Det var litt før klokken 23.00 politiet meldte om at nødetater var på vei til brannen.

- En nabo ringte inn og fortalte om brannen klokken 22.41, og første enhet var her 22.58. Da var det full fyr i en gårdsbygning her. Vi fikk deretter tidlig klarhet i at det befant seg hester inne i bygningen, men det var ingen mulighet til å berge dyrene. Flere folk gjorde et forsøk på det, men det var ikke mulig, forteller innsatsleder i politiet, Ketil Stene, til Adresseavisen.

Totalt elleve hester døde i brannen.

Fryktet spredning

Det ble tidlig gjort rede for alle beboerne på adressen, hvor det er registrert fem personer. To av dem ble bekreftet bortreist, mens de tre andre kom seg fra brannen uten skader.

Det lå flere bygg ikke langt unna, som det også sto hester i. Frykten var derfor at brannen skulle spre seg dit.

- Brannvesenet gjorde en veldig god jobb, og fikk skjermet de nærliggende byggene. Det ligger et hus like bak her der det står hester, så vi er glade for at det huset ble berget, fortsetter Stene.

Politiet gjorde torsdag kveld noen avhør av vitner som kan sitte på informasjon. Krimteknikere vil ta seg inn på området i løpet av fredag formiddag for å etterforske brannen.

Mange bekymrede hesteeiere

Brannen var godt synlig, og det var mange bekymrede hesteeiere som kom til stedet.

- Det har kommet en del folk hit som både har hester i bygget som brant, men også i andre bygg i nærheten. Det har vært mange fortvilte folk her som har vært bekymret for dyrene sine, sier Stene.

Marika Mo var en av dem som kom til stedet da hun så at det var brann. Hun har jobbet en del på gården med å stelle hestene, senest for noen dager siden.

- Jeg så brannen da jeg kom kjørende hjem, og jeg skjønte raskt hvor det var, for jeg er her jevnlig. For noen dager siden var jeg her for å stelle hestebein, forteller hun.

Sammen med en nabo, som bekreftet for henne hvilken gård det var snakk om, kjørte hun ned til stedet. Hun vekket også de hun visste hadde hester stående i bygget. Dessverre var det umulig å bistå med hjelp på grunn av brannen.

Strømbrudd

Like før brannen begynte var det et strømbrudd i området, som i store deler av Trondheim.

- Det første som slår meg når det er strømbrudd er at det kan komme gnister og gå varmgang noen plasser. Brann er den store skrekken med hester og stall, avslutter hun.

Operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Jan Tore Tiltnes, forteller fredag morgen at politiet har holdt vakthold gjennom natten.

- Brannvesenet har holdt på litt utover natten, og politiet har vært der for å holde vakt. Dette for at brannåstedet skal holdes inntakt.