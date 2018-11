Gikk du glipp av nordlyset over Trondheim?

Saken oppdateres.

Nødetatene har rykkert ut etter melding om trafikulykke.

Ulykken skal ha skjedd i Ivar Skjånes vei, ved Obs bygg, melder politiet på Twitter.

Ifølge politiet er en jente blitt påkjørt.

Politiet melder på Twitter at det er noen trafikale problemer nordover, men at trafikken flyter via Ivar Lykkes vei.