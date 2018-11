Mor: – Håper han er i live

«Tidenes cupfinalelåt» ble skrevet under ei trapp på Melhus

Har nesten sluttet med kontanter etter at prisene ble skrudd opp

To Rosenborg-profiler nominert til årets spiller

Familiehistorien fra Trondheim er utgangspunktet for det landets bokhandlerne mener er årets beste bok

- Ringte 113 og sa hun ble voldtatt mens mannen lå over henne

Mann tiltalt for overgrep mot rundt 300 gutter

- En utbredt forståelse i KrF om at abortsaken i seg selv er urokkelig

Du må ha god helse for å være syk på reise

Lager ny terrorplan for Spektrum

Du må ha god helse for å være syk på reise

Saken oppdateres.

Familien i Skaun varslet politiet og meldte Odin Andre Hagen Jacobsen (18) savnet søndag kveld. Da hadde han ikke vært i kontakt med familien siden lørdag kveld. Han bor hjemme med foreldrene, og de hadde ventet ham hjem etter at han var ute i Trondheim lørdag kveld.

Etterlysning på sosiale medier

Politiet gikk tirsdag ettermiddag ut med en etterlysning på sosiale medier. Familien har samtykket i bruk av bilde og navn.

Beskrivelse av den savnede: Odin er 188 cm høy, med normal/slank kroppsbygning og halvlangt, blondt hår. Han hadde på seg en sennepsgul dunjakke med burgunder hettegenser under, mørk bukse og svarte skatesko.

Moren til den savnede, Ingunn Hagen, forteller at Odin skulle være sammen med en barndomsvenn i Trondheim lørdag kveld. Hun snakket med sønnen sist i 20-tida. Da hadde han vært og trent.

LES MER: Har nesten sluttet med kontanter etter at prisene ble skrudd opp

Forsøkte å ringe sønnen

Odin sendte sms til moren klokka 22.07 lørdag kveld, og spurte om når bussene gikk. Han fikk til svar at det gikk en buss i 22.30-tida, men moren svarte også at de kunne hente ham hvis det var behov.

- Vi ringte ham flere ganger litt senere på kvelden, men fikk ikke kontakt. Far kjørte dit vi trodde han var, men der var han ikke, sier hun.

Hagen sier at barndomsvennen har fortalt henne at de dro til Trondheim sentrum og at de etter hvert havnet i Midtbyen. Der møtte de noen bekjente som de var sammen med denne lørdagsnatta. Etter hvert dro barndomsvennen til Odin hjem til kjæresten sin.

- Det naturlige ville vært å ringe oss. Han har spurt om henting både klokka 02, 03 og 04 før uten at det blir noen spørsmål hjemmefra. Men mobilen har vært død siden natt til søndag. Jeg håper han er i live, sier Hagen.

- Utypisk av Odin

Hun forteller om en sønn som er pliktoppfyllende.

- Han pleier alltid å ringe oss eller ta kontakt neste dag etter å ha vært på byen. Dette er helt utypisk av ham, sier hun.

Søndag formiddag sendte moren nok en melding, men fikk ikke noe svar. De kontaktet personer han bruker å ligge over til når han er på byen.

- Vi begynte å bli alvorlig bekymret søndag ettermiddag da vi hadde forsøkt å sende mange meldinger og forsøkt å ringe ham mange ganger. Han ville enten å ha blitt med barndomskameraten hjem og overnattet der, eller så ville han ha ringt oss, sier hun.

LES MER: Røros nest kaldest i landet

Siste observasjon ved Nova

- Vi er redd for at det har tilstøtt ham noe, sier moren til Odin.

Seksjonsleder Per Christian Stokke ved Gauldal politistasjonsdistrikt bekrefter at den siste observasjonen av Odin ble gjort rundt klokka 05.00 natt til søndag.

- Vi har fått vite at han skal ha vært sammen med noen andre ungdommer som han kjente. De skal ha vært på en fest. Den siste observasjonen av Odin er av ham på en benk utenfor Nova hotell, kurs & konferanse. Den siste som så ham var en av festdeltakerne. En av disse skal ha fått vite at Odin planla å ta første bussen hjem på morgenen søndag, sier Stokke.

LES MER: «Tidenes cupfinalelåt» ble skrevet under ei trapp på Melhus

Fire til avhør

Politiet etterforsker saken, og har fire personer inn til avhør tirsdag ettermiddag. Politiet jobber også med å innhente elektroniske spor. Mobilen har ikke gitt noen spor ennå.

- For øyeblikket har vi ikke noe konkret sted å lete etter ham, så derfor har vi ikke startet noe offisielt søk, sier Stokke.

Har du sett Odin eller har du tips eller opplysninger i saken? Ring politiet på 02800.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter