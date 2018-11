Anita (48) har bare råd å gi julegaver til barna for 40 kroner til sammen

Her rocker Lisa Tønne og Dag Ingebrigtsen på scenen for første gang

Mens hver nordmann ifølge hovedorganisasjonen Virke kommer til å handle for rundt 11 0000 kroner i desember i år, er det et helt annet gave -og matbudsjett hjemme hos 48-åringen.

- Det virker som det kommer dobbelt så mange regninger i desember som ellers i året. Da blir det ikke mye igjen til julegaver og julemat. Når alt er betalt, kan jeg bare kjøpe gaver for en veldig billig penge. I fjor fikk de to barna som bor hjemme hver sin julegave. De kostet 10–20 kroner per stykk. Selv om de var verdt nesten ingenting, ble barna kjempeglade. Det var rørende, sier Kallestad.

Søker om gavekort fra Adresseavisens juleinnsamling

Hun sitter i en sofa inne på et rom hos Frelsesarmeen i Prinsens gate og forteller sin historie.

På bordet foran henne ligger et søknadsskjema til Adresseavisens juleinnsamling. Anita er en av nærmere 2000 søkere.

Juleinnsamlingen har sammen med byens menigheter i Den norske kirke vært arrangert hvert år siden 1915. Siden 2003 har innsamlingen skjedd i samarbeid med Kirkens Bymisjon. I fjor ble samarbeidet utvidet med Frelsesarmeen.

Gavekort på mat for 1000 kroner

Alle søkere som får innvilget søknaden, enten det er enslige, ektepar eller familier, får et gavekort på mat på 1000 kroner. Gavekortet er øremerket til innkjøp av dagligvarer i enkelte butikker.

Søknadsskjemaet til Adresseavisens juleinnsamling deles ut ved menighetskontorene og hos Frelsesarmeen.

- Vi har åpen kafé fra tirsdag til torsdag mellom klokken 10 og 13 hvor det er mulig å få hjelp til å fylle ut skjemaet. Alle som kommer innom får også tilbud om en kopp kaffe og middag, forteller Caroline Holm-Hansen, hovedkoordinator for juleinnsamlingen hos Frelsesarmeen.

Stor pågang av søkere

Helt fra begynnelsen av november har det vært en jevn strøm av mennesker som trenger hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet. Pågangen er stor, og flere hundre søkere har allerede fått hjelp med søknadsskjemaet. Denne torsdagen er ikke noe unntak. Ved flere bord sitter det søkere og fyller ut skjemaet.

- Søknadsfristen for juleinnsamlingen går ut mot slutten av neste uke, men det er fortsatt tid igjen til å søke. Alle som fyller ut søknadsskjemaet og leverer det innen fristens utløp 30. november, blir med i vurderingen, sier korpsleder Elin Kyseth.

- De som søker trenger litt ekstra til jul

- Hvem er det som søker?

- Vi tar imot søknader fra både enslige, pensjonister, barnefamilier, trygdede, asylsøkere eller studentpar med barn. Felles for dem som kommer er at de trenger litt ekstra til jul, sier Holm–Hansen.

- En gave, ikke en rettighet

Alle søkere må grunngi hvorfor de søker om økonomisk støtte på skjemaet til juleinnsamlingen.

Det er Frelsesarmeen som sammen med Kirkens Bymisjon tar seg av forvaltningen av de innsamlede midlene og tildeling av gavekort.

- Det er viktig å huske at hjelpen fra juleinnsamlingen er en gave, ikke en rettighet, understreker Kyseth.

I fjor kom det inn nærmere 1900 søkere. Juleinnsamlingen tangerte i 2017 rekorden fra året før på 1,8 millioner kroner.

- Oppfordrer leserne om å gi

- I dagens velferdssamfunn, hvor det store flertallet av oss har nok penger til å feire jul med alt som hører til, er det lett å glemme at det er mange som sliter med å få økonomien til å gå opp og som bekymrer seg for hvordan de skal ha råd til å skaffe både mat og gaver til jul. Gjennom Adresseavisens juleinnsamling får de som ikke har så mye å lage jul for et kjærkomment bidrag.

Fjorårets innsamlingsresultat viser at det er mange som tenker på dem som trenger en ekstra håndsrekning. Det er ingen tvil om at gavekortet betyr mye for søkerne. Vi oppfordrer derfor våre lesere til å gi minst like mye i år, sier Adresseavisens sjefredaktør Kirsti Husby.

I kafélokalene til Frelsesarmeen i Prinsens gate 2 C summer det rundt bordene. Også denne torsdagsformiddagen har mange kommet innom, for en matbit og en prat eller for å få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet til juleinnsamlingen.

Flere frivillige hos Frelsesarmeen deltar for å hjelpe de som fyller ut søknadsskjemaet. Enkelte dager bistår også diakoner fra menighetene i Den norske kirke.

Første sommerferie på ti år i fjor

Anita har allerede fylt ut og levert sitt søknadsskjema. Hun forteller om en strevsom hverdag for å få endene til å møtes.

- Jeg kjøper all mat på tilbud og velger alltid middagsrettene som det koster minst å lage, enkel mat som fiskekaker og kjøttdeig. Men selv om jeg hele tiden prøver å spare litt, er det nesten ingenting igjen på kontoen når jeg har betalt alle regningene.

Hverdagene går nå på et vis, tross alt, smiler hun, og forteller om en fantastisk opplevelse i fjor sommer.

- Da ble jeg og ungene invitert av Frelsesarmeen på en ukes familieferie på Jeløya ved Moss. Vi bodde på egne rom og hadde det helt topp. Det var første gang jeg var på ferie på ti år, sier Anita, og tar oss med på musikkrommet i 2. etasje hos Frelsesarmeen.

LES OGSÅ: - Vi har ikke penger til nye klær og julegaver til barna

Skriver egne sanger

Siden i høst går hun på gitarkurs en gang i uka. Det kommer godt med.

-Jeg skriver egne sanger. De fleste er åndelige sanger, ofte handler de om Guds kjærlighet. Plutselig har jeg en ny tekst i hodet. Da gjelder det å få ordene ned på papiret, smiler Anita, og klimprer på gitaren mens hun synger «Lys og varme», en av sine favoritter.

- Å følelsen dæm slit i mæ. Ka vil fremtida gi? synger hun.

LES OGSÅ: - Det føles sårt og veldig nedverdigende

Mye ensomhet og skjult fattigdom