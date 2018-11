Mann alvorlig skadd etter sammenstøt med buss på Heimdal

«Ines er et funn i hovedrollen som 15-åring som henger med venner på Oslo S» 4

Saken oppdateres.

En mann i 60-årene er alvorlig skadd. Han er fraktet til akuttmottaket på St. Olavs hospital.

Klokken 21.01 skriver politiet på Twitter at de har sikret forklaring fra flere vitner, og at fotgjengeren forut for ulykken skal ha løpt ut i veien.

De skriver videre at bussjåføren ikke er fysisk skadd, og at det heller ikke er mistanke om rus eller promille.

Trafikken stanset

- Han har fått behandling av helse, men vi kan ikke si noe om omfanget av skadene ennå, sier innsatsleder Thor Inge Aas til Adresseavisen like før klokken 20.

Trafikken på stedet er stanset, og det er satt opp sperrebånd. Veien vil bli stengt en god stund fremover melder politiet klokken 19.40.

Krimteknikere varslet

- Krimteknikere og åstedsgruppa er varslet og på vei, opplyser Aas.

Ulykken ble meldt på Twitter klokken 19.