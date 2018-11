Marthes avstemning vil avgjøre på hvilken side Siemens-juletreet havner

Et mellomhus binder den gamle og den nye boligen sammen til et hjem

Da Marthe Samdahl var 14 år og ungdomsskoleelev opprettet hun Facebook-siden «Siemens juletre i Trondheim». Hun er oppvokst på Heimdal og tok ofte buss forbi Siemens-bygget. Hvert år siden søndag 6. desember i 1964 har de grønne lysrørene på innsiden av kontorvinduene i bygget på Sluppen blitt tent. Mønsteret på fasaden utgjør et juletre og innbyggerne i Trondheim får bekreftet at adventstiden er i gang.

- Jeg er veldig glad i det treet og det lager veldig julestemning for meg, sier hun.

- Det er jo blitt et landemerke for innbyggerne i byen, sa daværende plassjef Olav Rygvold i Siemens Trondheim til Adresseavisen i desember 2014.

- Totalt overrasket

Nå bor Samdahl i Oslo hvor hun studerer til daglig. Hun hadde ikke tenkt så mye på Facebook-siden før hun for noen dager siden ble kontaktet av Siemens Norge som hadde en forespørsel.

- De lurte på om jeg kunne poste en avstemning på siden slik at man fikk tatt en avgjørelse om hvilken side treet skal stå på, sier hun.

I 2016 vakte det oppsikt da belysningen ble flyttet fra nord- til sørsiden av bygget.

- Hele siden hadde gått litt i glemmeboka, og jeg hadde ikke postet noe siden 2016. Jeg visste ikke at Siemens visste om siden engang. Før avstemningen ble satt i gang hadde hun 250 følgere. Nå er det stadig flere som finner siden på Facebook og avlegger sin stemme.

- Jeg ble totalt overrasket. Den siden lever sitt eget liv. Jeg laget den da jeg var 14, men det er artig at den har kommet frem i lyset igjen. Jeg ble veldig glad da de spurte meg og det er veldig fint at vi får være med å stemme. Det er tydelig at folk har et engasjement. Nå er det 457 stemmer og det er 53 prosent som vil ha det skal vende mot sør, sier Samdahl.

Helst mot Heimdal

Selv er hun enig i det. Hun ønsker at treet skal være mot Heimdal.

- Da får flest mulig folk anledning til å se det, mener hun.

Avstemningen må være ferdig innen 25. november for at Siemens skal rekke å sette opp treet.

- Noen skriver i kommentarfeltet at de kunne tenkt seg begge sidene. Hva tenker du?

- Jeg vet ikke om det er mulig, men det hadde vært veldig fint, sier hun.

Og selv om Samdahl til daglig bor i Oslo, gleder hun seg stort til å komme hjem til Trondheim i jula.

- Jeg gleder meg til å se treet. Jeg savner byen, og det blir ikke jul uten det, sier hun.

La merke til engasjementet

- Vi så engasjementet på siden til Marthe, og ville da bruke den istedenfor å opprette en egen avstemning, sier informasjonssjef Stian Thorsrud i Siemens Norge.

Siemens syntes Facebook-siden hadde en kreativ idé.

- Og hvorfor skal ikke trønderne selv få bestemme hvilken side av Siemens-bygget juletreet skal være på?

Thorsrud husker også da det lysende juletreet ble flyttet fra nord- til sørsiden av bygget i 2016.

- Da merket vi for alvor engasjementet blant trønderne. Det ble et ramaskrik da treet ble flyttet. Det kan sammenliknes med da NRK droppet å sende «Tre nøtter til Askepott». Så nå er det hyggelig å invitere trønderne inn for å bestemme hvilken side juletreet skal være på. Dette er vel den 44. eller 45. gangen juletreet tennes, sier Thorsrud.

- Er det mulig å ha et lysende tre på hver side av bygget?

- Det har vært og er oppe til diskusjon. Teknisk mulig er det - uten å love noe som helst, avslutter informasjonssjef Thorsen.

