Foreldrene til savnede Odin oppfordrer folk til å lete i hager og på eiendommer

Saken oppdateres.

Fredag ettermiddag var det fortsatt ikke noen utvikling i forsvinningssaken. Politiet hadde tidligere på dagen offentliggjort et bilde av 18-åringen fra Skaun, som plasserer ham utenfor Bunnpris i Dronningens gate klokken 04.50 natt til søndag.

- Holder alle muligheter åpne

På bildet kan man se at 18-åringen bærer på en bag. Denne hadde han med seg også tidligere på dagen da han var på et treningssenter i Trondheim.

Da Adresseavisen snakket med Per Christian Stokke, seksjonsleder for etterforskning ved Gauldal politistasjonsdistrikt, i 15-tiden fredag, hadde ikke politiet funnet flere overvåkningsbilder som kan hjelpe dem i letingen.

- Vi har fortsatt en del videomateriale som ikke er gjennomgått, samt noe på vei inn. Vi skal jobbe gjennom helgen med å gå gjennom dette, sier Stokke.

- Har dere noen teorier om hva som kan ha skjedd med Odin?

- Vi holder alle muligheter åpne, men har ingen grunn til å si at det har skjedd ham noe straffbart, sier Stokke.

Ønsker videomateriale fra publikum

Seksjonslederen opplyser at politiet gjerne vil ha videomateriale fra området hvor 18-åringen sist ble fanget på film – hvis noen sitter med noe slikt.

- Om noen har viltkamera på båtene sine, dashbordkamera i bilen eller har noe annet som har filmet fra området ved Dronningens gate eller Sandgata søndag morgen, så er det av interesse for oss, sier Stokke.

Politiet kan da kontaktes på telefon 02800. Dette nummeret kan også brukes om noen sitter på andre tips eller opplysninger om forsvinningssaken.

Torsdag ble det søkt etter Odin i Nidelva uten resultat. Fredag fortsatte brannvesenet søket etter 18-åringen i Kanalen forbi Ravnkloa, Skansen og Brattørbassenget – fortsatt uten å gjøre funn.

Flere vil være med å lete

- Det viktige nå er at vi finner Odin, sier Ingunn Hagen, moren til Odin, til Adresseavisen.

Hun og samboer, og Odins far, Dan Yngve Jacobsen, har fått henvendelser fra flere som ønsker å bidra i letingen etter sønnen deres. Familien ber isteden folk om å holde øynene åpne.

- Folk bør se gjennom kjellere, garasjer, loft, bakgårder og i hager. De må også holde øynene åpne for om de ser noe, om de ferdes i Bymarka, eller andre steder, sier Hagen.

- Bagen et viktig spor

Hun nevner også spesielt sønnens bag, en mellomblå gymbag med treningstøy.

- Dersom noen finner bagen hans så er det et viktig spor. Det er særlig viktig hvor den eventuelt blir funnet, sier Hagen.

Hun og Jacobsen oppfordrer også nok en gang alle som har ferdes i Midtbyen søndag morgen om å sjekke eventuelle dashbord-kamera etter opptak, og tenke gjennom en gang ekstra om de kan ha sett 18-åringen.

- Dersom de har sett, eller har opptak av en lang, ganske tynn gutt med halvlangt hår, så kan det være av interesse. Da bør de kontakte politiet på 02800, sier Jacobsen.

Er svært takknemlige

Hagen understreker at familien er svært takknemlige for alle henvendelsene de har fått, og at de setter stor pris på alle de som vil hjelpe til.

- Vi er også svært takknemlig for den innsatsen som blant annet politiet, brannvesenet og Røde Kors, har lagt ned. Vi er glade for alt det som både private og profesjonelle har gjort for å finne Odin, sier Hagen.

- Vi er rett og slett imponert over hvor stort arbeid som blir lagt ned i saken, sier Jacobsen.

Tok inn på hotell

I tidligere forsvinningssaker i Trondheim har politiet sjekket om mobilsignaler er fanget opp av ulike basestasjoner i byen. Dette for å kunne finne ut hvor de savnede kan ha gått. Dette er imidlertid ikke gjort etterforskningen av Odin-saken, fordi 18-åringens telefon gikk tom for strøm klokken 23.30 lørdag kveld, sa Stokke torsdag. Han opplyste også at 18-åringen denne kvelden skal ha spurt kameratene sine om de hadde en lader de kunne låne ham, for å få ladet opp mobilen.

Odin og flere andre ungdommer var natt til sist søndag inne på et hotell i Trondheim sentrum.

- De tok inn på hotell hvor de drakk øl og så på tv før de gikk ut, sier de, opplyser Stokke fredag.

18-åringen og fem andre ungdommer ble filmet av overvåkningskameraer på Cicignons plass og i Munkegata etter at de hadde forlatt hotellrommet. Politiet har avhørt disse personene. Politiet mener at Odin er alene når ha filmes av overvåkningskameraet i Dronningens gate.

Da Odin ikke kom hjem til foreldrene sine i Skaun, hvor han bor, varslet de politiet om at sønnen var borte. Dette skjedde sist søndag. Formelt ble Odin meldt savnet mandag.

Beskrivelse av den savnede: Odin er 188 cm høy, med normal/slank kroppsbygning og halvlangt, blondt hår. Han hadde på seg en sennepsgul dunjakke med burgunder hettegenser under, mørk bukse og svarte skatesko.