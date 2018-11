Politiet går ut med nytt bilde av savnede Odin

Saken oppdateres.

Det opplyser politiet i Trøndelag i en pressmelding fredag morgen.

- Det vedlagte bildet er fra et overvåkningskamera i Dronningens gate hvor han går retning vestover ca. kl. 05.30. Vi ønsker observasjoner av Odin i området Dronningensgate, Asylveita, Sandgata osv. i tiden etter 05.30 søndag morgen, heter det i pressemeldingen.

Han bærer på en bag, som han også hadde tidligere på dagen da var på et treningssenter i Trondheim.

Søket fortsetter

Torsdag ettermiddag opplyste Per Christian Stokke, seksjonsleder for etterforskning ved Gauldal politistasjonsdistrikt, at Odin Andre Hagen Jacobsen befant seg i området Munkegata/Øvre Enkeltskillingsveita klokken 04.50 natt til søndag. Et overvåkningskamera i en butikk filmet 18-åringen og fem andre som passerte i området. Før dette, var den savnede filmet av et kamera på Cicignons plass - bak Nova kino.

Overvåkningsbildet politiet går fredag ut med, er filmet 40 minutter etter Odin befant seg i Munkegata, og viser at han har gått vestover i Trondheim sentrum.

Søket etter 18-åringen har ennå ikke gitt resultater. Søket i elva er ferdig, og fredag fortsettes det med søk i Kanalen.

- Vi jobber også med å kartlegge Odins bevegelser ut fra informasjon fanget opp av overvåkningskameraer i Trondheim, skriver politiet.

Tom for strøm

I tidligere savnet-saker i Trondheim, har politiet sjekket om mobilsignaler er fanget opp av ulike basestasjoner. Dette kan si noe om de savnedes bevegelser. Dette er imidlertid ikke gjort, fordi savnedes telefon var tom for strøm klokken 23.30, opplyste Stokke torsdag. Han opplyste at 18-åringen skal ha spurt kamerater om de hadde en lader de kunne låne ham.

Politiet ber fortsatt om tips dersom noen har sett Odin, eller har informasjon som kan belyse saken.

- Vi har fått en del henvendelser, men vi har fortsatt ikke noen konkret informasjon som kan hjelpe oss å finne ut hva som har skjedd, skriver de i pressemeldingen.

Da 18-åringen fra Skaun ikke kom hjem til foreldrene sine i Skaun, hvor han bor, varslet de politiet om at sønnen var borte. Dette skjedde søndag. Formelt ble Odin meldt savnet mandag.

Beskrivelse av den savnede: Odin er 188 cm høy, med normal/slank kroppsbygning og halvlangt, blondt hår. Han hadde på seg en sennepsgul dunjakke med burgunder hettegenser under, mørk bukse og svarte skatesko.

Har du observert Odin eller har tips eller opplysninger i saken? Ta kontakt med politiet på 02800.