Politiet går ut med nytt bilde av savnede Odin (18)

Saken oppdateres.

Det siste bildet som foreløpig er funnet på overvåkningskameraer i Trondheim viser savnede Odin André Hagen Jacobsen gående i Fjordgata 46 ved Nidaros data klokka 05.39 tidlig søndag morgen 18. november. Dette er også det siste sporet i forsvinningssaken som startet da 18-åringen ikke kom hjem til foreldrene i Skaun etter en tur på byen i Trondheim sentrum forrige lørdag.

- Ingen nye spor

Mandag ettermiddag offentliggjorde politiet nok et overvåkningsbilde og et kart som viser 18-åringens bevegelser i Midtbyen.

- Vi jobber fremdeles med å innhente videoer som vi skal gå gjennom, sier Per Christian Stokke, seksjonsleder for etterforskning ved Gauldal politistasjonsdistrikt til Adresseavisen like før klokka 13 mandag etttermiddag. Det er ingen mistanke om at Odin er utsatt for en kriminell handling.

Politiet jobber fortsatt med å kartlegge Odins bevegelser ut fra informasjon fanget opp av overvåkningskameraer i Trondheim og tips fra vitner. De forsøker også å skaffe til veie flere overvåkningsbilder, ifølge pressemeldingen.

Politiet opplyser at søket i det ytre bassenget er ferdig, og det er ikke funnet noen spor som kan gi politiet svar på hva som har skjedd med Odin.

- Vi har ikke flere plasser å søke. Vi har ingen flere konkrete spor. Det blir ikke satt i gang noe nytt søk før vi får nye opplysninger i saken, sier Stokke.

Da 18-åringen ikke kom hjem til foreldrene sine i Skaun, hvor han bor, varslet de politiet om at sønnen var borte. Dette skjedde søndag. Formelt ble Odin meldt savnet mandag.

Går ut med all info

Verken taxisjåfører eller bussjåfører har kunnet kaste lys over hvor 18-åringen har tatt veien etter at han skilte lag med sine venner i 05-tida søndag morgen.

- Dette er en forsvinningssak, og vi går ut med all informasjonen vi har, sier Stokke.

Selv om brannvesenet er ferdig med å gå over Kanalen og Nidelva, kan man aldri være helt sikker ifølge Stokke.

- Det er grumsete vann som er i bevegelse. Det er flytebrygger og båter der. Jeg kan ikke garantere at man ikke har oversett noe, sier Stokke.

Bærer på en bag

Fredag ettermiddag gikk politiet ut med et overvåkningsbilde av Odin hvor han befinner seg utenfor Bunnpris i Dronningens gate klokka 05.30 natt til søndag. På dette bildet kan man se at 18-åringen bærer på en bag. Denne hadde han med seg også tidligere på dagen da han var på et treningssenter i Trondheim.

Torsdag ettermiddag opplyste Stokke at Odin befant seg i området Munkegata/Øvre Enkeltskillingsveita klokken 04.50 natt til søndag. Et overvåkningskamera i en butikk filmet 18-åringen og fem andre som passerte i området. Før dette, var den savnede filmet av et kamera på Cicignons plass - bak Nova kino.

Tom for strøm på mobilen

I tidligere savnet-saker i Trondheim har politiet sjekket om mobilsignaler er fanget opp av ulike basestasjoner i byen. Dette kan si noe om de savnedes bevegelser. Dette er imidlertid ikke gjort etterforskningen av denne forsvinningssaken, fordi 18-åringens telefon var tom for strøm klokken 23.30 lørdag kveld, opplyste Stokke torsdag. Han fortalte også at 18-åringen skal ha spurt kamerater om de hadde en lader de kunne låne ham.

Før Odin og de fem andre ungdommene ble filmet av overvåkningskameraet på Cicignons plass og i Munkegata, hadde de vært sammen på et hotellrom i Trondheim sentrum. Politiet har avhørt disse personene.

Beskrivelse av den savnede: Odin er 188 cm høy, med normal/slank kroppsbygning og halvlangt, blondt hår. Han hadde på seg en sennepsgul dunjakke med burgunder hettegenser under, mørk bukse og svarte skatesko.

Har du sett Odin eller har du tips eller opplysninger i saken? Ring politiet 73 48 94 00. Etter klokken 17.00 kan politiet kontaktes på telefon 02800.