Rykket ut etter melding om brann i ti meter lang båt ved Dora

Saken oppdateres.

Det var politiet i Trøndelag som klokken 15.51 meldte om mulig brann i et fartøy i Skippergata i Trondheim. Nødetatene rykket ut.

Operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt opplyste at det var snakk om en ti meter lang båt, og at det kunne være gassflasker om bord.

Rett etter klokken 16.00 skrev politiet videre på Twitter at røyken fra båten kunne være skadelig, men at brannvesenet hadde kontroll og at de drev utlufting.

Ca. klokken 16.15 opplyser vaktleder Roger Gjersvold ved 110-sentralen at branntilløpet i båten er slukket.

- De som meldte fra til oss opplyste at de så flammer, men da vi kom fram, var det bare røyk, sier Gjersvold.

- Var det fare knyttet til gassflasker om bord?

- Dette ble avklart og ikke ansett som noen akutt risiko, sier Gjersvold.