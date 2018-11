46 000 trondhjemmere skal få en sms om vannmåleren

To menn er siktet for grov vold i Fyllingsdalen

Før 1. desember vil Trondheim kommune sende ut sms til 46 000 innbyggere i Trondheim om avlesning av vannmåleren.

- Enklere

- Det er er en lettere måte å svare på. Du sender bare målerstanden tilbake på sms, og vi har et håp om å øke svarprosenten, sier Stein Arild Kirknes, driftsleder i Trondheim Bydrift.

- Hvor høy er svarprosenten?

- Den har ligget på rett over 80 prosent, så helt elendig har den ikke vært. Men dette er noe som påvirker fakturaen til folk, så de burde vært mer ivrige på å svare, synes vi.

- Hvordan kan det vises på regningen om man ikke leser av vannmåleren?

- I tilfeller der man ikke har lest av over flere år, kan det bli store utslag. Og dersom man er ny på en eiendom. Vi beregner nemlig ut fra den tidligere eierens vannforbruk, sier driftslederen.

Kortere tidsfrist

Tidsfristen blir mye kortere. Fristen er lørdag den 1. desember.

- Vi kan ikke sende ut en sms for lang tid i forveien, da går det i glemmeboka, mener Kirknes.

- Vi må blant annet se hvor stort antall vi ikke når med sms. Og for at de kundene ikke skal få kortet altfor sent, må de som får sms sende inn raskt. Vi starter å sende ut tekstmeldinger torsdag. Det er så mange sms-er at det tar over et døgn å sende dem ut. Men vi håper alle skal ha fått den i løpet av fredag, sier han.

Det vil bli purring på sms om man ikke har svart. Er man bortreist i helga, får man altså en ny mulighet.

Før har man måttet logge seg på via nett for å sende inn, nå kan man sende svaret med en gang.

- Vi må understreke at muligheten til å sende inn via nett, faller bort for de som får sms, sier driftslederen.

Kommunen sparer også utgifter på brev og porto med denne metoden.

Når ikke borettslag

De som bor i boliger som tilhører borettslag eller eies av firmaer, vil ikke få sms. Dette fordi boligene er registrert på et organisasjonsnummer og ikke kobles opp mot eiernes personnummer.

- Vil det komme en løsning også for dem?

- De får «gammelmetoden». Det blir iallfall løsningen dette året.Forhåpentligvis vil det komme på plass noe a la Difi for borettslag etterhvert, sier Kirknes.

Beboere i borettslag har svarfrist 31. desember.

- Er det noe mer man bør vite?

- Vi skal nå alle på ett eller annet vis. Får du ikke sms, får du brev som før. Men forhåpentligvis skal vi nå stort sett alle de 46 000 vi har mål om å nå.

NB: I svaret må man skrive alle siffer i telleverket, med unntak av tall bak komma.