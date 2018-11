En mann og en kvinne skadet i eget hjem av to unge menn

Frykter at talenter uten ressursterke foreldre blir tapere

Saken oppdateres.

Det er politiet i Trøndelag som på Twitter melder om at en person skal ha vært utsatt for vold i eget hjem. I forbindelse med dette søker politiet etter to menn, som trolig er i 20-årene. Disse personene har løpt fra en adresse på Saupstad.

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Solfrid Lægdheim forteller at politiet nå gjennomfører omfattende søk, med flere patruljer i nærmiljøet.

- De to fornærmede sitter nå i avhør. Vi vil da vite mer om hva som har skjedd, sier hun.

- Er de to alvorlig skadd?

- Nei, de er lettere skadd og tilsett av helsepersonell.

- Er det brukt våpen?

- Nei, det er ikke brukt våpen så vidt vi vet nå. Det er to unge gjerningsmenn som har kommet på besøk hos en mann og en kvinne. Det er blitt utført vold mot dem i deres hjem.

- Er det en relasjon mellom gjerningsmennene og de som bodde der?

- Det er for tidlig å si noe om nå.

- Men det var de fornærmede som varslet politiet?

- Det stemmer. Gjerningsmennene har kommet seg inn i en leilighet, der de to fornærmede personene var.

- Vet dere noe om hensikten bak at de tok seg inn?

- Nei, det er for tidlig å si noe om.

- De er ikke veldig skadet. Er de redde?

- Ja. Det har vært en ubehagelig opplevelse for dem. Man skal kunne være trygg i sin egen heim, avslutter Lægdheim.

De to antatte, mørkkledde gjerningsmennene er klokken 23.15 ennå ikke pågrepet.

- Politiet ønsker tips om noen har sett personer i området. Ring 02800, skriver operasjonssentralen i tweeten.