- Historien til alenemoren ga oss lyst til å gi penger til de som har lite til jul

Historien om alenemoren, som Adresseavisen fortalte om i forrige uke, har berørt mange. Den uføretrygdede kvinnen er en av 1900 søkerne til Adresseavisens juleinnsamling.

Russegruppe på Melhus videregående skole

En av henvendelsene avisen har fått, kom fra en gjeng med 17 – og 18-åringer ved Melhus videregående skole. 23 av 2019-russene ved skolen har dannet russegruppa Authority.

I novembersola utenfor hovedinngangen på Melhusskolen stiller russegjengen seg opp etter fotografens anvisninger. Aller forrest står de tre i gruppa som har de største ansvarsoppgavene: Arrangementsansvarlig Kevin Jørgensen, låtansvarlig Artur Rustamov og altmuligmann Preben Tevik.

Kevin forteller at det skjedde noe med ham da han leste historien hennes.

- Gjorde inntrykk på meg

- Det gjorde inntrykk på meg å lese at det finnes mennesker i Norge, rett i nærheten av oss, som har så dårlig råd at de omtrent ikke kan kjøpe en eneste gave til barna sine. Straks jeg hadde lest artikkelen, la jeg ut et forslag til Authority-gruppa på Messenger om å gi penger, og fikk øyeblikkelig respons. Alle ville være med, sier 18-åringen

Kompisgjengen, som har holdt sammen siden ungdomsskolen, ble allerede i fjor enige om å danne en egen gruppe i russetida.

Tjener penger på dugnader

Pengene de gir, kommer fra overskudd fra dugnader de har deltatt på i sommer og i høst.

- Det går mye penger i russetida. Russen har vel aldri brukt så mye penger som de gjør nå. Da gjelder det å sikre seg oppdrag vi får inn mye penger på, forteller altmuligmann i gruppa, Preben Tevik.

Har solgt kioskvarer og rigget på festivaler

Helt siden i sommer har gruppa deltatt på en rekke arrangementer for å tjene penger til russetida.

- Vi har solgt kioskvarer og vært serveringspersonell på Fotballfeber på Festningen, deltatt i opp – og nedrigging på OBOS-festivalen, vært vaktmannskap og ryddet etter gatefest under Fadderuka og stått i kioskene på Lerkendal i forbindelse med en RBK-kamp. I tillegg har vi solgt dopapir, sokker og gave/bursdagskort og arrangert to russefester, forteller Kevin.

Spilte inn egen russelåt

Den største utgiften for Authority har vært innspilling av en egen russelåt.

– Vi bestemte oss for en mest mulig proff produksjon og skrev kontrakt med låtskriveren og artisten Soppgirobygget. Vi bestemte tema og hadde muligheten til å påvirke låten underveis helt fra vi tok kontakt og til låten var ferdig i begynnelsen av august, forteller Preben (18).

Sangen ble sluppet på en russefest i slutten av august og ble raskt en lokal hit på Spotify. Antall avspillinger har snart passert 300 000.

I utgangspunktet ønsket Authority å gi pengene direkte til alenemoren, men planen blir endret da Adresseavisen kontakter henne. Hun forteller at artikkelen har ført til at hun allerede har fått flere private gaver.

- Jeg trenger ikke flere ekstra gaver, sier 48-åringen, som oppfordrer de som gjerne vil bidra å gi til Adresseavisens juleinnsamling i stedet.

Oppfordrer andre russegrupper om å gi til innsamlingen

Det er en oppfordring russegruppa ved Melhus videregående skole slutter seg til. – Vi gir 3000 kroner og oppfordrer alle andre russegrupper om å gjøre det samme. Det helt gull å gi til andre før jul, sier russegjengen.

Alle søkere som får innvilget søknaden til juleinnsamlingen, enten det er enslige, ektepar eller familier, får et gavekort på mat på 1000 kroner. Gavekortet er øremerket til innkjøp av dagligvarer i enkelte butikker.

Slik søker du

Søknadsskjemaet til Adresseavisens juleinnsamling deles ut ved menighetskontorene og hos Frelsesarmeen. Søknadsfristen for juleinnsamlingen går ut 30. november.

Slik gir du penger

Juleinnsamlingen tangerte i 2017 rekorden fra året før på 1,8 millioner kroner.

Bidrag kan gis på bankkonto 4202 24 87412. Giroen merkes juleinnsamlingen og det navnet på giver som skal stå på giverlisten i avisen. Det er også mulig å skrive «Anonym» i giverfeltet.

Det er også mulig å gi på Vipps72606.

