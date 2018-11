Kvinne og mann utsatt for vold i eget hjem

UP-sjefen har et godt tips til hva du bør legge under juletreet i år

Saken oppdateres.

Det var sent tirsdag kveld politiet meldte om at en person var utsatt for vold i eget hjem. To menn, angivelig i 20-årene, stakk fra stedet etter voldsutøvelsen. Onsdag morgen har de fortsatt ikke blitt funnet av politiet.

- Vi har gjort unna straksetterforskningen med avhør av fornærmede, samt noen tekniske undersøkelser i leiligheten. Vi har også snakket med andre vitner, men det har ikke ledet oss til noen siktelse eller pågripelse, forklarer operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Solfrid Lægdheim.

Fulgte spor

Politiet gjennomførte omfattende søk etter de to mistenkte tirsdag kveld.

- Det ble fulgt et spor etter dem med hund, men sporet forsvant etter hvert. Vi har en formening om hvordan retning de har tatt, sier Lægdheim.

De to fornærmede, en mann og en kvinne, ble tilsett av helsepersonell på stedet, og hadde fått lettere skader etter volden. Det ble ikke sett på som nødvendig med umiddelbar legekonsultasjon.

Ble slått

Fortsatt mener politiet at det ikke har blitt brukt våpen i forbindelse med voldsutøvelsen.

- Gjerningsmennene har blitt sluppet inn i blokka, og så videre inn i leiligheten. Der skal de fornærmede blant annet ha blitt påført noen slag.

Like etter episoden fortalte politiet at de ikke visste om det var noen relasjon mellom gjerningsmennene og beboerne i leiligheten. Etter å ha gjort flere avhør vil ikke politiet si noe om det kan være en relasjon mellom de involverte. Heller ikke om det skal ha vært en hensikt bak angrepet.

Det skal likevel ifølge politiet kun være snakk om voldsutøvelse. Det har ikke blitt utført tyveri eller lignende i leiligheten.

- Ubehagelig opplevelse

Det var de fornærmede som selv varslet om hendelsen. De var tydelig preget da nødetatene var på stedet.

- Det har vært en ubehagelig opplevelse for dem. Man skal kunne være trygg i sin egen heim, sa Lægdheim da Adresseavisen snakket med politiet tirsdag kveld.

De to antatte gjerningsmennene skal ha vært mørkkledd. Politiet ønsker at de blir kontaket om noen sitter på relevant informasjon.

- Om noen har observert personer i området Kolstad og Saupstad, eller har annen informasjon, så er vi interessert i det, sier Lægdheim.

Politiet kan nås på telefon 02800.

Videre etterforskning vil bli gjort i løpet av tirsdag.