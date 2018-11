Politiet har fått flere tips etter nye bilder av savnede Odin (18)

Saken oppdateres.

Letingen etter Odin Andre Hagen Jacobsen har fortsatt ikke gitt resultater, skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding tirsdag morgen. Det var mandag formiddag at politiet valgte å offentliggjorde fem nye bilder av 18-åringen.

De viser gutten flere steder i byen natt til søndag. Den siste observasjonen av savnede er klokken 05.39 utenfor Fjordgata 46, ved Nidaros data.

- Vi har mottatt noen tips i etterkant av bildene som ble frigitt i går, men vi har ikke blitt bragt nærmere et svar på hvor Odin befinner seg, heter det i pressemeldingen.

Har avsluttet søk etter Odin

Politiet opplyser at etterforskningen vil fortsette, men at de har avsluttet organiserte søk etter den savnede 18-åringen fra Skaun. Han har vært tilsynelatende sporløst forsvunnet siden sist søndag morgen. Familien kontaktet politiet for å melde fra om at han ikke var kommet hjem forrige søndag, han ble formelt meldt savnet den påfølgende mandagen.

- Vi er avhengig av konkrete opplysninger for å vurdere nye områder og søke i og vi kommer ikke til å iverksette flere søk dersom vi ikke har noe mer konkret å gå på, skriver politiet i pressemeldingen.

I helgen søkte guttens familie sammen med venner og frivillige, men uten resultater.

Ber om nye tips

Både politiet og guttens familie har en rekke ganger anmodet alle som måtte ha sett noe om å melde seg.

Foreldrene til Odin, Ingunn Hagen og Dan Yngve Jacobsen har flere ganger gått ut og oppfordret folk til å ta kontakt dersom de kan ha sett noe. De har også oppfordret alle til å søke gjennom garasjer, kjellere, hager og eiendommer.

- Folk bør se gjennom kjellere, garasjer, loft, bakgårder og i hager. De må også holde øynene åpne for om de ser noe, om de ferdes i Bymarka, eller andre steder, sa Ingunn Hagen til Adresseavisen fredag.

I pressemeldingen tirsdag gjentar politiet oppfordringen:

- Vi ber fortsatt om tips dersom noen har sett Odin eller har informasjon som kan belyse saken. Vi har fått en del henvendelser, men vi har fortsatt ikke noen konkret informasjon som kan hjelpe oss å finne ut hva som har skjedd, skriver politiet.

Guttens signalement

Politiet gikk tirsdag 20.11 ut og etterlyste Odin som ble meldt savnet etter en tur til Trondheim sentrum lørdag 17.11. Han er 188 cm høy, med normal/slank kroppsbygning og halvlangt blondt hår.

Da han sist ble sett hadde han på seg en sennepsgul dunjakke med burgunder hettejakke under, mørk bukse og sorte sko.

Har du observert Odin eller har tips eller opplysninger i saken? Ta kontakt med politiet på 02800.